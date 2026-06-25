Danse à la Maison de la Culture MOÉ MOÉ BOUM BOUM Amiens
Danse à la Maison de la Culture MOÉ MOÉ BOUM BOUM Amiens mercredi 14 avril 2027.
Amiens
Danse à la Maison de la Culture MOÉ MOÉ BOUM BOUM
Place Léon Gontier Amiens Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-14 16:00:00
fin : 2027-04-17
Date(s) :
2027-04-14 2027-04-15 2027-04-16 2027-04-17 2027-04-18
Danse Tribu
MOÉ MOÉ BOUM BOUM
KAORI ITO, JULIETTE STEINER
DU MERCREDI 14 AU DIMANCHE 18 AVRIL 2027
NEW DREAMS
Magique et carnavalesque !
Installez-vous sur un tapis d’herbes violettes pour un voyage au cœur d’une clairière enchantée. Dans ce campement imaginaire, deux êtres étranges se cherchent, s’épient et s’apprivoisent. Porté par la comédienne Naëma Tounsi et le danseur Marvin Clech, ce duo hybride mêle chant lyrique, jazz et krump pour donner vie à un rite carnavalesque. Sous l’œil complice de Juliette Steiner et de Kaori Ito, bien connue des amiénois pour son Waré Mono ou Le Tambour de Soie, les corps se transforment en créatures fantastiques. Entre coassements de crapauds et danses entraînantes, ce spectacle pour le très jeune public célèbre la métamorphose comme source de rire et d’espoir. Une invitation poétique à explorer un monde où tout devient possible.
MER 14 AVR 2027 • 17H
JEU 15 AVR 2027 • 10H
JEU 15 AVR 2027 • 15H
VEN 16 AVR 2027 • 10H
VEN 16 AVR 2027 • 18H30
SAM 17 AVR 2027 • 11H
SAM 17 AVR 2027 • 16H
DIM 18 AVR 2027 • 11H
DIM 18 AVR 2027 • 16H
Danse
New Dreams
Tarif 1 • 5 à 15€
30 min
Dès 2 ans
Réservation adhérents
jeu 11 juin
Réservation public
mer 2 sep
Danse Tribu
MOÉ MOÉ BOUM BOUM
KAORI ITO, JULIETTE STEINER
DU MERCREDI 14 AU DIMANCHE 18 AVRIL 2027
NEW DREAMS
Magique et carnavalesque !
Installez-vous sur un tapis d’herbes violettes pour un voyage au cœur d’une clairière enchantée. Dans ce campement imaginaire, deux êtres étranges se cherchent, s’épient et s’apprivoisent. Porté par la comédienne Naëma Tounsi et le danseur Marvin Clech, ce duo hybride mêle chant lyrique, jazz et krump pour donner vie à un rite carnavalesque. Sous l’œil complice de Juliette Steiner et de Kaori Ito, bien connue des amiénois pour son Waré Mono ou Le Tambour de Soie, les corps se transforment en créatures fantastiques. Entre coassements de crapauds et danses entraînantes, ce spectacle pour le très jeune public célèbre la métamorphose comme source de rire et d’espoir. Une invitation poétique à explorer un monde où tout devient possible.
MER 14 AVR 2027 • 17H
JEU 15 AVR 2027 • 10H
JEU 15 AVR 2027 • 15H
VEN 16 AVR 2027 • 10H
VEN 16 AVR 2027 • 18H30
SAM 17 AVR 2027 • 11H
SAM 17 AVR 2027 • 16H
DIM 18 AVR 2027 • 11H
DIM 18 AVR 2027 • 16H
Danse
New Dreams
Tarif 1 • 5 à 15€
30 min
Dès 2 ans
Réservation adhérents
jeu 11 juin
Réservation public
mer 2 sep .
Place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79 accueil@mca-amiens.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Dance? Tribe
MO%C9 MO%C9 BOOM BOOM
KAORI ITO, JULIETTE STEINER
WEDNESDAY, APRIL 14–SUNDAY, APRIL 18, 2027
NEW DREAMS
Magical and carnival-like!
Settle down on a carpet of purple grass for a journey to the heart of an enchanted clearing. In this imaginary camp, two strange beings seek each other out, grow apart, and eventually become friends. Led by actress Na%EBma Tounsi and dancer Marvin Clech, this hybrid duo blends opera, jazz, and krump to bring a carnival-like ritual to life. Under the watchful eye of Juliette Steiner and Kaori Ito—well known to Amiens residents for her *Waré Mono* and *Le Tambour de Soie*—the performers’ bodies transform into fantastical creatures. Amid the croaking of toads and lively dances, this show for very young audiences celebrates metamorphosis as a source of laughter and hope. A poetic invitation to explore a world where anything is possible.
WED, APR 14, 2027 ? 5:00 PM
THU, APR 15, 2027 ? 10:00 AM
THU, APR 15, 2027 ? 3:00 PM
FRI, APR 16, 2027 10:00 AM
FRI, APR 16, 2027 6:30 PM
SAT, APR 17, 2027 ? 11:00 AM
SAT, APR 17, 2027 ? 4:00 PM
SUN, APR 18, 2027 ? 11:00 AM
SUN, APR 18, 2027 ? 4:00 PM
Dance
New Dreams
Price: 1–5 %E0 15?
30 min
Ages 2 and up
Reservations for members
Thu, June 11
Reservations for the general public
Wed, Sep 2
L’événement Danse à la Maison de la Culture MOÉ MOÉ BOUM BOUM Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS
À voir aussi à Amiens (Somme)
- Concert symphonique — Au cœur de la musique latine Amiens 30 juin 2026
- Voyage au coeur de l’été, Cloîre Dewailly, Amiens 1 juillet 2026
- 22éme edition Voyage au coeur de l’été Amiens 1 juillet 2026
- LES COMÉDIES MUSICALES FÊTENT LA MUSIQUE Amiens 2 juillet 2026
- Ateliers Maison Jules Verne Lecture par arpentage Adulte Amiens 2 juillet 2026