Danse à la Maison de la Culture MOÉ MOÉ BOUM BOUM Amiens

Amiens

Danse à la Maison de la Culture MOÉ MOÉ BOUM BOUM

Place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-14 16:00:00

fin : 2027-04-17

Date(s) :

2027-04-14 2027-04-15 2027-04-16 2027-04-17 2027-04-18

Danse Tribu

MOÉ MOÉ BOUM BOUM

KAORI ITO, JULIETTE STEINER

DU MERCREDI 14 AU DIMANCHE 18 AVRIL 2027

NEW DREAMS

Magique et carnavalesque !

Installez-vous sur un tapis d’herbes violettes pour un voyage au cœur d’une clairière enchantée. Dans ce campement imaginaire, deux êtres étranges se cherchent, s’épient et s’apprivoisent. Porté par la comédienne Naëma Tounsi et le danseur Marvin Clech, ce duo hybride mêle chant lyrique, jazz et krump pour donner vie à un rite carnavalesque. Sous l’œil complice de Juliette Steiner et de Kaori Ito, bien connue des amiénois pour son Waré Mono ou Le Tambour de Soie, les corps se transforment en créatures fantastiques. Entre coassements de crapauds et danses entraînantes, ce spectacle pour le très jeune public célèbre la métamorphose comme source de rire et d’espoir. Une invitation poétique à explorer un monde où tout devient possible.

MER 14 AVR 2027 • 17H

JEU 15 AVR 2027 • 10H

JEU 15 AVR 2027 • 15H

VEN 16 AVR 2027 • 10H

VEN 16 AVR 2027 • 18H30

SAM 17 AVR 2027 • 11H

SAM 17 AVR 2027 • 16H

DIM 18 AVR 2027 • 11H

DIM 18 AVR 2027 • 16H

Danse

New Dreams

Tarif 1 • 5 à 15€

30 min

Dès 2 ans

Réservation adhérents

jeu 11 juin

Réservation public

mer 2 sep

Danse Tribu

MOÉ MOÉ BOUM BOUM

KAORI ITO, JULIETTE STEINER

DU MERCREDI 14 AU DIMANCHE 18 AVRIL 2027

NEW DREAMS

Magique et carnavalesque !

Installez-vous sur un tapis d’herbes violettes pour un voyage au cœur d’une clairière enchantée. Dans ce campement imaginaire, deux êtres étranges se cherchent, s’épient et s’apprivoisent. Porté par la comédienne Naëma Tounsi et le danseur Marvin Clech, ce duo hybride mêle chant lyrique, jazz et krump pour donner vie à un rite carnavalesque. Sous l’œil complice de Juliette Steiner et de Kaori Ito, bien connue des amiénois pour son Waré Mono ou Le Tambour de Soie, les corps se transforment en créatures fantastiques. Entre coassements de crapauds et danses entraînantes, ce spectacle pour le très jeune public célèbre la métamorphose comme source de rire et d’espoir. Une invitation poétique à explorer un monde où tout devient possible.

MER 14 AVR 2027 • 17H

JEU 15 AVR 2027 • 10H

JEU 15 AVR 2027 • 15H

VEN 16 AVR 2027 • 10H

VEN 16 AVR 2027 • 18H30

SAM 17 AVR 2027 • 11H

SAM 17 AVR 2027 • 16H

DIM 18 AVR 2027 • 11H

DIM 18 AVR 2027 • 16H

Danse

New Dreams

Tarif 1 • 5 à 15€

30 min

Dès 2 ans

Réservation adhérents

jeu 11 juin

Réservation public

mer 2 sep .

Place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79 accueil@mca-amiens.com

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English :

Dance? Tribe

MO%C9 MO%C9 BOOM BOOM

KAORI ITO, JULIETTE STEINER

WEDNESDAY, APRIL 14–SUNDAY, APRIL 18, 2027

NEW DREAMS

Magical and carnival-like!

Settle down on a carpet of purple grass for a journey to the heart of an enchanted clearing. In this imaginary camp, two strange beings seek each other out, grow apart, and eventually become friends. Led by actress Na%EBma Tounsi and dancer Marvin Clech, this hybrid duo blends opera, jazz, and krump to bring a carnival-like ritual to life. Under the watchful eye of Juliette Steiner and Kaori Ito—well known to Amiens residents for her *Waré Mono* and *Le Tambour de Soie*—the performers’ bodies transform into fantastical creatures. Amid the croaking of toads and lively dances, this show for very young audiences celebrates metamorphosis as a source of laughter and hope. A poetic invitation to explore a world where anything is possible.

WED, APR 14, 2027 ? 5:00 PM

THU, APR 15, 2027 ? 10:00 AM

THU, APR 15, 2027 ? 3:00 PM

FRI, APR 16, 2027 10:00 AM

FRI, APR 16, 2027 6:30 PM

SAT, APR 17, 2027 ? 11:00 AM

SAT, APR 17, 2027 ? 4:00 PM

SUN, APR 18, 2027 ? 11:00 AM

SUN, APR 18, 2027 ? 4:00 PM

Dance

New Dreams

Price: 1–5 %E0 15?

30 min

Ages 2 and up

Reservations for members

Thu, June 11

Reservations for the general public

Wed, Sep 2

L’événement Danse à la Maison de la Culture MOÉ MOÉ BOUM BOUM Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS