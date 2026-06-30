Danse à la Maison de la Culture P.I.E.D. # FORMATDEPOCHE Amiens

Informations pratiques

Amiens

Danse à la Maison de la Culture P.I.E.D. # FORMATDEPOCHE

Place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-26 15:00:00

fin : 2027-05-28

Date(s) :

2027-05-26 2027-05-27 2027-05-28 2027-05-29

P.I.E.D. # FORMATDEPOCHE

BÉRÉNICE LEGRAND, LA RUSE

DU MERCREDI 26 AU SAMEDI 29 MAI 2027

NEW DREAMS

Sur quel pied danser !

En pistes, petons, panards, ripatons et arpions ! Voici deux danseuses qui en ont sous la pédale, et invitent à une exploration sensorielle, podale et poétique des possibilités physiques de ceux qui nous font avancer, et dont on peut, en grandissant, oublier les potentialités.

Outil premier de la marche, point de contact avec le reste du monde, ce bout de corps qui nous transporte est ici célébré, détourné, retourné, en un duo espiègle et survitaminé…

De quoi donner des ailes aux pieds !

-> Après les représentations de 15h MER 26 et SAM 29 MAI, relevez entre adultes et enfants le défi d’un jeu collaboratif joyeusement addictif, avec l’atelier Corpus, mis en place par la Ruse et les éditions Minus

MER 26 MAI 2027 • 15H

JEU 27 MAI 2027 • 10H

JEU 27 MAI 2027 • 15H

VEN 28 MAI 2027 • 10H

VEN 28 MAI 2027 • 15H

SAM 29 MAI 2027 • 11H

SAM 29 MAI 2027 • 15H

Danse

New Dreams

Tarif 1 • 5 à 15€

40 min

Dès 4 ans

Réservation adhérents

jeu 11 juin

Réservation public

mer 2 sep

P.I.E.D. # FORMATDEPOCHE

BÉRÉNICE LEGRAND, LA RUSE

DU MERCREDI 26 AU SAMEDI 29 MAI 2027

NEW DREAMS

Sur quel pied danser !

En pistes, petons, panards, ripatons et arpions ! Voici deux danseuses qui en ont sous la pédale, et invitent à une exploration sensorielle, podale et poétique des possibilités physiques de ceux qui nous font avancer, et dont on peut, en grandissant, oublier les potentialités.

Outil premier de la marche, point de contact avec le reste du monde, ce bout de corps qui nous transporte est ici célébré, détourné, retourné, en un duo espiègle et survitaminé…

De quoi donner des ailes aux pieds !

-> Après les représentations de 15h MER 26 et SAM 29 MAI, relevez entre adultes et enfants le défi d’un jeu collaboratif joyeusement addictif, avec l’atelier Corpus, mis en place par la Ruse et les éditions Minus

MER 26 MAI 2027 • 15H

JEU 27 MAI 2027 • 10H

JEU 27 MAI 2027 • 15H

VEN 28 MAI 2027 • 10H

VEN 28 MAI 2027 • 15H

SAM 29 MAI 2027 • 11H

SAM 29 MAI 2027 • 15H

Danse

New Dreams

Tarif 1 • 5 à 15€

40 min

Dès 4 ans

Réservation adhérents

jeu 11 juin

Réservation public

mer 2 sep .

Place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79 accueil@mca-amiens.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

P.I.E.D. # POCKET FORMAT

B%C9R%C9NICE LEGRAND, THE TRICK

WEDNESDAY, MAY 26–SATURDAY, MAY 29, 2027

NEW DREAMS

Which foot to dance on!

Feet, toes, soles, soles, and toes??! Here are two dancers who’ve got what it takes, inviting us on a sensory, foot-focused, and poetic exploration of the physical possibilities of the very parts that keep us moving—and whose potential we may forget as we grow up.

The primary tool for walking, our point of contact with the rest of the world—this part of the body that carries us is here celebrated, twisted, and turned upside down in a mischievous, high-energy duet?

It’s enough to give your feet wings!

-> Following theat 3 p.m. on WED, MAY 26, and SAT, MAY 29, join adults and children alike in taking on the challenge of a joyfully addictive collaborative game with the Corpus workshop, organized by La Ruse and Éditions Minus

WED, MAY 26, 2027 ? 3:00 PM

THU, MAY 27, 2027 ? 10:00 AM

THU, MAY 27, 2027 ? 3:00 PM

FRI, MAY 28, 2027 10:00 AM

FRI, MAY 28, 2027 3:00 PM

SAT, MAY 29, 2027 11:00 AM

SAT, MAY 29, 2027 3:00 PM

Dance

New Dreams

Price: 1–5 %E0 15?

40 min

Ages 4 and up

Reservations for members

Thu, June 11

Reservations for the general public

Wed, Sep 2

L’événement Danse à la Maison de la Culture P.I.E.D. # FORMATDEPOCHE Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS