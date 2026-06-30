Danse à la Maison de la Culture P.I.E.D. # FORMATDEPOCHE Amiens
mercredi 26 mai 2027 · Amiens
Informations pratiques
Amiens
Danse à la Maison de la Culture P.I.E.D. # FORMATDEPOCHE
Place Léon Gontier Amiens Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-26 15:00:00
fin : 2027-05-28
Date(s) :
2027-05-26 2027-05-27 2027-05-28 2027-05-29
P.I.E.D. # FORMATDEPOCHE
BÉRÉNICE LEGRAND, LA RUSE
DU MERCREDI 26 AU SAMEDI 29 MAI 2027
NEW DREAMS
Sur quel pied danser !
En pistes, petons, panards, ripatons et arpions ! Voici deux danseuses qui en ont sous la pédale, et invitent à une exploration sensorielle, podale et poétique des possibilités physiques de ceux qui nous font avancer, et dont on peut, en grandissant, oublier les potentialités.
Outil premier de la marche, point de contact avec le reste du monde, ce bout de corps qui nous transporte est ici célébré, détourné, retourné, en un duo espiègle et survitaminé…
De quoi donner des ailes aux pieds !
-> Après les représentations de 15h MER 26 et SAM 29 MAI, relevez entre adultes et enfants le défi d’un jeu collaboratif joyeusement addictif, avec l’atelier Corpus, mis en place par la Ruse et les éditions Minus
MER 26 MAI 2027 • 15H
JEU 27 MAI 2027 • 10H
JEU 27 MAI 2027 • 15H
VEN 28 MAI 2027 • 10H
VEN 28 MAI 2027 • 15H
SAM 29 MAI 2027 • 11H
SAM 29 MAI 2027 • 15H
Danse
New Dreams
Tarif 1 • 5 à 15€
40 min
Dès 4 ans
Réservation adhérents
jeu 11 juin
Réservation public
mer 2 sep
P.I.E.D. # FORMATDEPOCHE
BÉRÉNICE LEGRAND, LA RUSE
DU MERCREDI 26 AU SAMEDI 29 MAI 2027
NEW DREAMS
Sur quel pied danser !
En pistes, petons, panards, ripatons et arpions ! Voici deux danseuses qui en ont sous la pédale, et invitent à une exploration sensorielle, podale et poétique des possibilités physiques de ceux qui nous font avancer, et dont on peut, en grandissant, oublier les potentialités.
Outil premier de la marche, point de contact avec le reste du monde, ce bout de corps qui nous transporte est ici célébré, détourné, retourné, en un duo espiègle et survitaminé…
De quoi donner des ailes aux pieds !
-> Après les représentations de 15h MER 26 et SAM 29 MAI, relevez entre adultes et enfants le défi d’un jeu collaboratif joyeusement addictif, avec l’atelier Corpus, mis en place par la Ruse et les éditions Minus
MER 26 MAI 2027 • 15H
JEU 27 MAI 2027 • 10H
JEU 27 MAI 2027 • 15H
VEN 28 MAI 2027 • 10H
VEN 28 MAI 2027 • 15H
SAM 29 MAI 2027 • 11H
SAM 29 MAI 2027 • 15H
Danse
New Dreams
Tarif 1 • 5 à 15€
40 min
Dès 4 ans
Réservation adhérents
jeu 11 juin
Réservation public
mer 2 sep .
Place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79 accueil@mca-amiens.com
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English :
P.I.E.D. # POCKET FORMAT
B%C9R%C9NICE LEGRAND, THE TRICK
WEDNESDAY, MAY 26–SATURDAY, MAY 29, 2027
NEW DREAMS
Which foot to dance on!
Feet, toes, soles, soles, and toes??! Here are two dancers who’ve got what it takes, inviting us on a sensory, foot-focused, and poetic exploration of the physical possibilities of the very parts that keep us moving—and whose potential we may forget as we grow up.
The primary tool for walking, our point of contact with the rest of the world—this part of the body that carries us is here celebrated, twisted, and turned upside down in a mischievous, high-energy duet?
It’s enough to give your feet wings!
-> Following theat 3 p.m. on WED, MAY 26, and SAT, MAY 29, join adults and children alike in taking on the challenge of a joyfully addictive collaborative game with the Corpus workshop, organized by La Ruse and Éditions Minus
WED, MAY 26, 2027 ? 3:00 PM
THU, MAY 27, 2027 ? 10:00 AM
THU, MAY 27, 2027 ? 3:00 PM
FRI, MAY 28, 2027 10:00 AM
FRI, MAY 28, 2027 3:00 PM
SAT, MAY 29, 2027 11:00 AM
SAT, MAY 29, 2027 3:00 PM
Dance
New Dreams
Price: 1–5 %E0 15?
40 min
Ages 4 and up
Reservations for members
Thu, June 11
Reservations for the general public
Wed, Sep 2
L’événement Danse à la Maison de la Culture P.I.E.D. # FORMATDEPOCHE Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS
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