Danse à la Maison de la Culture PIRACEMA • PARABELO Amiens
Danse à la Maison de la Culture PIRACEMA • PARABELO Amiens mardi 13 avril 2027.
Amiens
Danse à la Maison de la Culture PIRACEMA • PARABELO
Place Léon Gontier Amiens Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-13 20:00:00
fin : 2027-04-13
Date(s) :
2027-04-13 2027-04-14
Danse Brésil
PIRACEMA • PARABELO
RODRIGO PEDERNEIRAS, CASSI ABRANCHES, PAULO PEDERNEIRAS
MARDI 13 ET MERCREDI 14 AVRIL 2027
GRAND THÉÂTRE
Le mythique ballet brésilien enfin à Amiens !
Alors que la Maison de la Culture d’Amiens célèbre son soixantième anniversaire et affirme avoir accueilli les plus grandes compagnies du monde, l’une d’entre elles manquait encore à l’appel Grupo Corpo. Originaire du Minas Gerais au Brésil, la compagnie fondée en 1975 et dirigée par Rodrigo Pederneiras sillonne les scènes internationales avec une vingtaine de danseurs virtuoses, mêlant avec éclat danse classique et traditions populaires. Dans Parabelo et Piracema, les corps dessinent des paysages puissants, entre nature, mémoire et rythmes brésiliens. Portées par une musique envoûtante et une lumière sculpturale, les chorégraphies déploient une énergie collective saisissante. Une invitation au voyage, accessible et spectaculaire.
Une compagnie brésilienne infatigable et admirable composée de danseurs virtuoses.
The New York Times
MAR 13 AVR 2027 • 20H
MER 14 AVR 2027 • 20H
Danse
Grand Théâtre
Tarif 3 • 11 à 30€
1h40 avec entracte
Réservation adhérents
jeu 11 juin
Réservation public
mer 2 sep
Danse Brésil
PIRACEMA • PARABELO
RODRIGO PEDERNEIRAS, CASSI ABRANCHES, PAULO PEDERNEIRAS
MARDI 13 ET MERCREDI 14 AVRIL 2027
GRAND THÉÂTRE
Le mythique ballet brésilien enfin à Amiens !
Alors que la Maison de la Culture d’Amiens célèbre son soixantième anniversaire et affirme avoir accueilli les plus grandes compagnies du monde, l’une d’entre elles manquait encore à l’appel Grupo Corpo. Originaire du Minas Gerais au Brésil, la compagnie fondée en 1975 et dirigée par Rodrigo Pederneiras sillonne les scènes internationales avec une vingtaine de danseurs virtuoses, mêlant avec éclat danse classique et traditions populaires. Dans Parabelo et Piracema, les corps dessinent des paysages puissants, entre nature, mémoire et rythmes brésiliens. Portées par une musique envoûtante et une lumière sculpturale, les chorégraphies déploient une énergie collective saisissante. Une invitation au voyage, accessible et spectaculaire.
Une compagnie brésilienne infatigable et admirable composée de danseurs virtuoses.
The New York Times
MAR 13 AVR 2027 • 20H
MER 14 AVR 2027 • 20H
Danse
Grand Théâtre
Tarif 3 • 11 à 30€
1h40 avec entracte
Réservation adhérents
jeu 11 juin
Réservation public
mer 2 sep .
Place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79 accueil@mca-amiens.com
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English :
Dance? Brazil
PIRACEMA? PARABELO
RODRIGO PEDERNEIRAS, CASSI ABRANCHES, PAULO PEDERNEIRAS
TUESDAY, APRIL 13, AND WEDNESDAY, APRIL 14, 2027
GRAND THÉÂTRE
The legendary Brazilian ballet finally comes to Amiens!
As the Maison de la Culture in Amiens celebrates its 60th anniversary and boasts of having hosted the world’s greatest companies, one was still missing from the list: Grupo Corpo. Hailing from Minas Gerais, Brazil, the company—founded in 1975 and directed by Rodrigo Pederneiras—tours international stages with some twenty virtuoso dancers, brilliantly blending classical dance with folk traditions. In *Parabelo* and *Piracema*, the dancers’ bodies create powerful landscapes that blend nature, memory, and Brazilian rhythms. Carried by captivating music and sculptural lighting, the choreographies unleash a striking collective energy. An invitation to a journey that is both accessible and spectacular.
A tireless and admirable Brazilian company composed of virtuoso dancers.
The New York Times
TUE, APR 13, 2027 8:00 PM
WED, APR 14, 2027 8:00 PM
Dance
Grand Théâtre
Prices: 3–11 at 30?
1 hour 40 minutes with intermission
Reservations for members
Thu, June 11
Reservations for the general public
Wed, Sep 2
L’événement Danse à la Maison de la Culture PIRACEMA • PARABELO Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS
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