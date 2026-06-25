Danse à la Maison de la Culture PIRACEMA • PARABELO Amiens mardi 13 avril 2027.

Amiens

Danse à la Maison de la Culture PIRACEMA • PARABELO

Place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-13 20:00:00

fin : 2027-04-13

Date(s) :

2027-04-13 2027-04-14

Danse Brésil

PIRACEMA • PARABELO

RODRIGO PEDERNEIRAS, CASSI ABRANCHES, PAULO PEDERNEIRAS

MARDI 13 ET MERCREDI 14 AVRIL 2027

GRAND THÉÂTRE

Le mythique ballet brésilien enfin à Amiens !

Alors que la Maison de la Culture d’Amiens célèbre son soixantième anniversaire et affirme avoir accueilli les plus grandes compagnies du monde, l’une d’entre elles manquait encore à l’appel Grupo Corpo. Originaire du Minas Gerais au Brésil, la compagnie fondée en 1975 et dirigée par Rodrigo Pederneiras sillonne les scènes internationales avec une vingtaine de danseurs virtuoses, mêlant avec éclat danse classique et traditions populaires. Dans Parabelo et Piracema, les corps dessinent des paysages puissants, entre nature, mémoire et rythmes brésiliens. Portées par une musique envoûtante et une lumière sculpturale, les chorégraphies déploient une énergie collective saisissante. Une invitation au voyage, accessible et spectaculaire.

Une compagnie brésilienne infatigable et admirable composée de danseurs virtuoses.

The New York Times

MAR 13 AVR 2027 • 20H

MER 14 AVR 2027 • 20H

Danse

Grand Théâtre

Tarif 3 • 11 à 30€

1h40 avec entracte

Réservation adhérents

jeu 11 juin

Réservation public

mer 2 sep

Danse Brésil

PIRACEMA • PARABELO

RODRIGO PEDERNEIRAS, CASSI ABRANCHES, PAULO PEDERNEIRAS

MARDI 13 ET MERCREDI 14 AVRIL 2027

GRAND THÉÂTRE

Le mythique ballet brésilien enfin à Amiens !

Alors que la Maison de la Culture d’Amiens célèbre son soixantième anniversaire et affirme avoir accueilli les plus grandes compagnies du monde, l’une d’entre elles manquait encore à l’appel Grupo Corpo. Originaire du Minas Gerais au Brésil, la compagnie fondée en 1975 et dirigée par Rodrigo Pederneiras sillonne les scènes internationales avec une vingtaine de danseurs virtuoses, mêlant avec éclat danse classique et traditions populaires. Dans Parabelo et Piracema, les corps dessinent des paysages puissants, entre nature, mémoire et rythmes brésiliens. Portées par une musique envoûtante et une lumière sculpturale, les chorégraphies déploient une énergie collective saisissante. Une invitation au voyage, accessible et spectaculaire.

Une compagnie brésilienne infatigable et admirable composée de danseurs virtuoses.

The New York Times

MAR 13 AVR 2027 • 20H

MER 14 AVR 2027 • 20H

Danse

Grand Théâtre

Tarif 3 • 11 à 30€

1h40 avec entracte

Réservation adhérents

jeu 11 juin

Réservation public

mer 2 sep .

Place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79 accueil@mca-amiens.com

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English :

Dance? Brazil

PIRACEMA? PARABELO

RODRIGO PEDERNEIRAS, CASSI ABRANCHES, PAULO PEDERNEIRAS

TUESDAY, APRIL 13, AND WEDNESDAY, APRIL 14, 2027

GRAND THÉÂTRE

The legendary Brazilian ballet finally comes to Amiens!

As the Maison de la Culture in Amiens celebrates its 60th anniversary and boasts of having hosted the world’s greatest companies, one was still missing from the list: Grupo Corpo. Hailing from Minas Gerais, Brazil, the company—founded in 1975 and directed by Rodrigo Pederneiras—tours international stages with some twenty virtuoso dancers, brilliantly blending classical dance with folk traditions. In *Parabelo* and *Piracema*, the dancers’ bodies create powerful landscapes that blend nature, memory, and Brazilian rhythms. Carried by captivating music and sculptural lighting, the choreographies unleash a striking collective energy. An invitation to a journey that is both accessible and spectacular.

A tireless and admirable Brazilian company composed of virtuoso dancers.

The New York Times

TUE, APR 13, 2027 8:00 PM

WED, APR 14, 2027 8:00 PM

Dance

Grand Théâtre

Prices: 3–11 at 30?

1 hour 40 minutes with intermission

Reservations for members

Thu, June 11

Reservations for the general public

Wed, Sep 2

L’événement Danse à la Maison de la Culture PIRACEMA • PARABELO Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS