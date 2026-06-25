Danse à la Maison de la Culture YO SOY UNA DENUNCIA Amiens
Danse à la Maison de la Culture YO SOY UNA DENUNCIA Amiens mardi 13 avril 2027.
Amiens
Danse à la Maison de la Culture YO SOY UNA DENUNCIA
Place Léon Gontier Amiens Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-13 18:30:00
fin : 2027-04-13
Date(s) :
2027-04-13
Danse Cuba
YO SOY UNA DENUNCIA
MARIAM MONTERO
MAR 13 AVR 2027 · 18H30
PETIT THÉÂTRE
Cuba libre !
Dans cette pièce au croisement de la danse, du théâtre et de la performance, l’artiste cubaine Mariam Montero nous parle de Cuba, son pays en proie au désordre politique, à l’insécurité et à l’abandon général. Elle y exprime sa tristesse, sa nostalgie mais aussi son dégoût des caricatures qui l’accablent. Dans un dispositif simple, elle incarne seule sur scène une série de personnages, qui par leurs mouvements et leurs récits nous rendent spectateurs d’une confession puissante, physique résolument engagée. Cette plainte ( denuncia ) dénonce, ainsi, exposant des stéréotypes détournés, figures miroitantes et tragiques de la réalité cubaine. Un uppercut singulier.
À l’occasion de l’accueil de ces deux spectacles, la Maison se met à l’heure de l’Amérique Latine avec
• Un panorama cinéma du 13 AU 18 AVR
• Une journée de fête et d’échange le 18 AVR
Plus d’infos à venir
MAR 13 AVR 2027 • 18H30
Danse
Petit Théâtre
Tarif 1 • 5 à 15€
1h15
Réservation adhérents
jeu 11 juin
Réservation public
mer 2 sep
Danse Cuba
YO SOY UNA DENUNCIA
MARIAM MONTERO
MAR 13 AVR 2027 · 18H30
PETIT THÉÂTRE
Cuba libre !
Dans cette pièce au croisement de la danse, du théâtre et de la performance, l’artiste cubaine Mariam Montero nous parle de Cuba, son pays en proie au désordre politique, à l’insécurité et à l’abandon général. Elle y exprime sa tristesse, sa nostalgie mais aussi son dégoût des caricatures qui l’accablent. Dans un dispositif simple, elle incarne seule sur scène une série de personnages, qui par leurs mouvements et leurs récits nous rendent spectateurs d’une confession puissante, physique résolument engagée. Cette plainte ( denuncia ) dénonce, ainsi, exposant des stéréotypes détournés, figures miroitantes et tragiques de la réalité cubaine. Un uppercut singulier.
À l’occasion de l’accueil de ces deux spectacles, la Maison se met à l’heure de l’Amérique Latine avec
• Un panorama cinéma du 13 AU 18 AVR
• Une journée de fête et d’échange le 18 AVR
Plus d’infos à venir
MAR 13 AVR 2027 • 18H30
Danse
Petit Théâtre
Tarif 1 • 5 à 15€
1h15
Réservation adhérents
jeu 11 juin
Réservation public
mer 2 sep .
Place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79 accueil@mca-amiens.com
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English :
Dance? Cuba
YO SOY UNA DENUNCIA
MARIAM MONTERO
TUE, APR 13, 2027 %B7 6:30 PM
PETIT TH%C9%C2TRE
Cuba libre!
In this play—a fusion of dance, theater, and performance—Cuban artist Mariam Montero tells us about Cuba, her country in the throes of political turmoil, insecurity, and widespread neglect. She expresses her sadness and nostalgia, but also her disgust at the caricatures that weigh her down. In a simple setup, she single-handedly embodies a series of characters on stage, whose movements and narratives make us witnesses to a powerful, resolutely committed physical confession. This “complaint” (“denuncia”) thus exposes distorted stereotypes—shimmering and tragic figures of Cuban reality. A unique uppercut.
To mark the presentation of these two performances, the Maison is embracing Latin America with:
? A film festival from APR 13–18
? A day of celebration and exchange on APR 18
More info to come
TUE, APR 13, 2027, at 6:30 PM
Dance
Petit Théâtre
Prices: 1–5 at 15?
1h15
Reservations for members
Thu, June 11
Reservations for the general public
Wed, Sep 2
L’événement Danse à la Maison de la Culture YO SOY UNA DENUNCIA Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS
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