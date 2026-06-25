Danse à la Maison de la Culture YO SOY UNA DENUNCIA Amiens

Amiens

Danse à la Maison de la Culture YO SOY UNA DENUNCIA

Place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-13 18:30:00

fin : 2027-04-13

Date(s) :

2027-04-13

Danse Cuba

YO SOY UNA DENUNCIA

MARIAM MONTERO

MAR 13 AVR 2027 · 18H30

PETIT THÉÂTRE

Cuba libre !

Dans cette pièce au croisement de la danse, du théâtre et de la performance, l’artiste cubaine Mariam Montero nous parle de Cuba, son pays en proie au désordre politique, à l’insécurité et à l’abandon général. Elle y exprime sa tristesse, sa nostalgie mais aussi son dégoût des caricatures qui l’accablent. Dans un dispositif simple, elle incarne seule sur scène une série de personnages, qui par leurs mouvements et leurs récits nous rendent spectateurs d’une confession puissante, physique résolument engagée. Cette plainte ( denuncia ) dénonce, ainsi, exposant des stéréotypes détournés, figures miroitantes et tragiques de la réalité cubaine. Un uppercut singulier.

À l’occasion de l’accueil de ces deux spectacles, la Maison se met à l’heure de l’Amérique Latine avec

• Un panorama cinéma du 13 AU 18 AVR

• Une journée de fête et d’échange le 18 AVR

Plus d’infos à venir

MAR 13 AVR 2027 • 18H30

Danse

Petit Théâtre

Tarif 1 • 5 à 15€

1h15

Réservation adhérents

jeu 11 juin

Réservation public

mer 2 sep

Danse Cuba

YO SOY UNA DENUNCIA

MARIAM MONTERO

MAR 13 AVR 2027 · 18H30

PETIT THÉÂTRE

Cuba libre !

Dans cette pièce au croisement de la danse, du théâtre et de la performance, l’artiste cubaine Mariam Montero nous parle de Cuba, son pays en proie au désordre politique, à l’insécurité et à l’abandon général. Elle y exprime sa tristesse, sa nostalgie mais aussi son dégoût des caricatures qui l’accablent. Dans un dispositif simple, elle incarne seule sur scène une série de personnages, qui par leurs mouvements et leurs récits nous rendent spectateurs d’une confession puissante, physique résolument engagée. Cette plainte ( denuncia ) dénonce, ainsi, exposant des stéréotypes détournés, figures miroitantes et tragiques de la réalité cubaine. Un uppercut singulier.

À l’occasion de l’accueil de ces deux spectacles, la Maison se met à l’heure de l’Amérique Latine avec

• Un panorama cinéma du 13 AU 18 AVR

• Une journée de fête et d’échange le 18 AVR

Plus d’infos à venir

MAR 13 AVR 2027 • 18H30

Danse

Petit Théâtre

Tarif 1 • 5 à 15€

1h15

Réservation adhérents

jeu 11 juin

Réservation public

mer 2 sep .

Place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79 accueil@mca-amiens.com

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English :

Dance? Cuba

YO SOY UNA DENUNCIA

MARIAM MONTERO

TUE, APR 13, 2027 %B7 6:30 PM

PETIT TH%C9%C2TRE

Cuba libre!

In this play—a fusion of dance, theater, and performance—Cuban artist Mariam Montero tells us about Cuba, her country in the throes of political turmoil, insecurity, and widespread neglect. She expresses her sadness and nostalgia, but also her disgust at the caricatures that weigh her down. In a simple setup, she single-handedly embodies a series of characters on stage, whose movements and narratives make us witnesses to a powerful, resolutely committed physical confession. This “complaint” (“denuncia”) thus exposes distorted stereotypes—shimmering and tragic figures of Cuban reality. A unique uppercut.

To mark the presentation of these two performances, the Maison is embracing Latin America with:

? A film festival from APR 13–18

? A day of celebration and exchange on APR 18

More info to come

TUE, APR 13, 2027, at 6:30 PM

Dance

Petit Théâtre

Prices: 1–5 at 15?

1h15

Reservations for members

Thu, June 11

Reservations for the general public

Wed, Sep 2

L’événement Danse à la Maison de la Culture YO SOY UNA DENUNCIA Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS