Danse ALL EARS Amiens

Informations pratiques

Amiens

Danse ALL EARS

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-03 20:00:00

fin : 2027-02-04

Date(s) :

2027-02-03 2027-02-04 2027-02-05

Le souffle de l’Asie contemporaine

Événement exceptionnel ! Véritable grand ballet asiatique, le Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan — compagnie mythique — remplit les salles à travers l’Europe et l’Asie. Avec All Ears, la scène devient un théâtre de l’écoute le son, organique et mouvant, dialogue avec les corps. Les danseurs réagissent aux bruits du monde, composant une expérience immersive où le geste capte l’invisible. La création s’appuie sur une composition originale du musicien des Hauts-de-France Esteban Fernandez, affirmant un dialogue artistique entre territoires. Sur un plateau épuré, la lumière — pluie fine, fumée, lasers — sculpte des images saisissantes. Entre souffle animiste et modernité technologique, la pièce révèle une magie rare, sensorielle et hypnotique. Une production Made in Taïwan / Made in Amiens, pour un voyage puissant au cœur d’une Asie vibrante et contemporaine.

-> Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation • 4 FÉV

-> Ballet-tôt avant le spectacle le VEN 5 FÉV à 19h avec le Conservatoire à Rayonnement Régional d’Amiens Métropole

-> Retrouvez le collectif Plaisir d’Offrir pour un DJset à Côté Jardin après la représentation de VEN 5 FÉV

Grand Théâtre

Tarif 3 • 11 à 30€

1h05

Panorama cinéma taïwanais

Un panorama en 5 films autour de la culture cinématographique taïwanais

du 3 au 7 FÉV

À l’occasion de la venue de ces immenses artistes, la Maison invite à la rencontre sensible avec Taïwan:

• Grand atelier de pratique avec les interprètes le 6 FÉV à 11h Sur réservation

• Petite Fabrique du Commun autour de la danse comme langage, accompagné d’un brunch le 6 FÉV à 13h Sur réservation

Dans le cadre de Kaidong — Coopération franco-taïwanaise pour les arts vivants

Dans le cadre de ses activités internationales, la Maison de la Culture d’Amiens coordonne la tournée européenne de All Ears. Le spectacle sera ainsi présenté au Théâtre de Liège, au Quartz à Brest, à la MC2 à Grenoble, à la Maison de la Danse à Lyon ainsi qu’au Phénix à Valenciennes pour une vingtaine de représentations. Cette tournée représente un engagement important pour l’équipe de production de la Maison, mobilisée autour de l’accueil et de la circulation de cette œuvre à l’échelle européenne.

Le souffle de l’Asie contemporaine

Événement exceptionnel ! Véritable grand ballet asiatique, le Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan — compagnie mythique — remplit les salles à travers l’Europe et l’Asie. Avec All Ears, la scène devient un théâtre de l’écoute le son, organique et mouvant, dialogue avec les corps. Les danseurs réagissent aux bruits du monde, composant une expérience immersive où le geste capte l’invisible. La création s’appuie sur une composition originale du musicien des Hauts-de-France Esteban Fernandez, affirmant un dialogue artistique entre territoires. Sur un plateau épuré, la lumière — pluie fine, fumée, lasers — sculpte des images saisissantes. Entre souffle animiste et modernité technologique, la pièce révèle une magie rare, sensorielle et hypnotique. Une production Made in Taïwan / Made in Amiens, pour un voyage puissant au cœur d’une Asie vibrante et contemporaine.

-> Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation • 4 FÉV

-> Ballet-tôt avant le spectacle le VEN 5 FÉV à 19h avec le Conservatoire à Rayonnement Régional d’Amiens Métropole

-> Retrouvez le collectif Plaisir d’Offrir pour un DJset à Côté Jardin après la représentation de VEN 5 FÉV

Grand Théâtre

Tarif 3 • 11 à 30€

1h05

Panorama cinéma taïwanais

Un panorama en 5 films autour de la culture cinématographique taïwanais

du 3 au 7 FÉV

À l’occasion de la venue de ces immenses artistes, la Maison invite à la rencontre sensible avec Taïwan:

• Grand atelier de pratique avec les interprètes le 6 FÉV à 11h Sur réservation

• Petite Fabrique du Commun autour de la danse comme langage, accompagné d’un brunch le 6 FÉV à 13h Sur réservation

Dans le cadre de Kaidong — Coopération franco-taïwanaise pour les arts vivants

Dans le cadre de ses activités internationales, la Maison de la Culture d’Amiens coordonne la tournée européenne de All Ears. Le spectacle sera ainsi présenté au Théâtre de Liège, au Quartz à Brest, à la MC2 à Grenoble, à la Maison de la Danse à Lyon ainsi qu’au Phénix à Valenciennes pour une vingtaine de représentations. Cette tournée représente un engagement important pour l’équipe de production de la Maison, mobilisée autour de l’accueil et de la circulation de cette œuvre à l’échelle européenne. .

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

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English :

The Spirit of Contemporary Asia

An exceptional event! A true Asian ballet powerhouse, the Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan—a legendary company—is filling theaters across Europe and Asia. With *All Ears*, the stage becomes a “theater of listening”: sound—organic and fluid—engages in a dialogue with the dancers’ bodies. The dancers react to the sounds of the world, creating an immersive experience where movement captures the invisible. The production is based on an original composition by Hauts-de-France-based musician Esteban Fernandez, fostering an artistic dialogue between regions. On a minimalist stage, light—fine rain, smoke, lasers—sculpts striking images. Blending animistic spirit with technological modernity, the piece reveals a rare, sensory, and hypnotic magic. A production by Made in Ta%EFwan / Made in Amiens, offering a powerful journey to the heart of a vibrant and contemporary Asia.

-> Meet the artists after the performance on Feb. 4

-> Pre-show ballet performance on FEB 5 at 7:00 PM with the Conservatoire à Rayonnement Régional d’Amiens Métropole

-> Join the Plaisir d’Offrir collective for a DJ set at Côté Jardin after the performance on FEB 5

Grand Théâtre

Price: 3–11 at 30?

1h05

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Tawana Film Panorama

A panorama of 5 films exploring Tawana film culture

February 3–7

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To mark the visit of these extraordinary artists, the Maison invites you to an immersive encounter with Ta%EFwan:

? Large-scale hands-on workshop with the performers on February 6 at 11 a.m. By reservation

? “Petite Fabrique du Commun” workshop exploring dance as a language, followed by brunch on February 6 at 1:00 p.m. (Reservations required)

As part of Kaidong—Franco-Tanzanian Cooperation for the Performing Arts

As part of its international activities, the Maison de la Culture d’Amiens is coordinating the European tour of *All Ears*. The show will be presented at the Théâtre de Liège, the Quartz in Brest, the MC2 in Grenoble, at the Maison de la Danse in Lyon, and at the Phénix in Valenciennes for some twenty performances. This tour represents a major undertaking for the Maison’s production team, which is dedicated to hosting and promoting this work across Europe.

L’événement Danse ALL EARS Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS