Danse ANGELIN PRELJOCAJ Requiem(s) Théâtre de l’Archevêché Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Danse ANGELIN PRELJOCAJ Requiem(s)

Du mardi 28 au jeudi 30 juillet 2026 de 22h à 23h30. Théâtre de l’Archevêché 28 place des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 22:00:00

fin : 2026-07-30 23:30:00

Date(s) :

2026-07-28

Cet été, retrouvez le Ballet Preljocaj en plein air dans le cadre prestigieux du Théâtre de l’Archevêché à Aix-en-Provence. D’un geste sensible et vibrant, il fait du Requiem une célébration de la vie.

Portés par une texture musicale surprenante, les danseuses et danseurs libèrent une énergie collective, pleine de vitalité. C’est alors toute notre humanité qui prend corps, sous nos yeux, dans ce rituel de mémoire saisissant.



Dans une procession de corps magistrale, Angelin Preljocaj révèle la mosaïque des sentiments liés à la perte d’un être cher.



Comment parler la langue muette du deuil ? La pièce d’Angelin Preljocaj en donne une réponse chorégraphique qui fait déjà date. Ce ballet tribal, d’une sensibilité à fleur de peau, développe les élans intérieurs qui nous traversent à l’aune d’une perte. Il y a bien sûr la tristesse, la douleur et l’anéantissement. Mais aussi la joie du souvenir et cette sensation merveilleuse qui surgit et qui nous est donnée à vivre comme quelque chose d’extraordinaire ; celle du miracle d’exister. Portés par une texture musicale moderne, les danseuses et danseurs s’élancent dans un cortège palpitant. S’appropriant les codes traditionnels du genre pour mieux les réinventer, ils libèrent une énergie collective, pleine de vitalité. C’est alors toute notre humanité qui prend corps, sous nos yeux, dans ce rituel de mémoire saisissant. .

Théâtre de l’Archevêché 28 place des Martyrs de la Résistance Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 93 48 14 billetterie@preljocaj.org

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English :

In his piece, Angelin Preljocaj reveals the mosaic of feelings associated with the loss of a loved one. In a sensitive and stirring act, he turns the requiem into a celebration of life in which all our humanity is embodied in a striking ritual of memorial.

L’événement Danse ANGELIN PRELJOCAJ Requiem(s) Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme d’Aix en Provence