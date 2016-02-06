Danse Celtic Legends, 25th Anniversary Tour Amiens

Amiens

Danse Celtic Legends, 25th Anniversary Tour

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 39 – 39 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-04 20:00:00

fin : 2027-02-04

Date(s) :

2027-02-04

En 2027, Celtic Legends fête ses 25 ans !

Après avoir parcouru le monde et partagé son univers avec plus de 3 millions de spectateurs, les danseurs, musiciens et chanteurs de Celtic Legends vous entraînent au cœur de la danse irlandaise.

Pendant deux heures de show, les chorégraphies imaginées par Jacintha Sharpe s’animent au rythme de la musique traditionnelle, interprétée par cinq musiciens sous la direction de Sean McCarthy.

Le spectacle est entièrement live, avec les sonorités du uilleann pipes, penny whistle, fiddle, bodhrán et guitare, offrant une expérience unique et authentique fidèle à l’esprit de Celtic Legends.

Réservez vos places pour cette tournée anniversaire et venez célébrer 25 ans d’Irish Music Live !

En 2027, Celtic Legends fête ses 25 ans !

Après avoir parcouru le monde et partagé son univers avec plus de 3 millions de spectateurs, les danseurs, musiciens et chanteurs de Celtic Legends vous entraînent au cœur de la danse irlandaise.

Pendant deux heures de show, les chorégraphies imaginées par Jacintha Sharpe s’animent au rythme de la musique traditionnelle, interprétée par cinq musiciens sous la direction de Sean McCarthy.

Le spectacle est entièrement live, avec les sonorités du uilleann pipes, penny whistle, fiddle, bodhrán et guitare, offrant une expérience unique et authentique fidèle à l’esprit de Celtic Legends.

Réservez vos places pour cette tournée anniversaire et venez célébrer 25 ans d’Irish Music Live ! .

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In 2027, Celtic Legends celebrates its 25th anniversary!

After travelling the world and sharing their universe with over 3 million spectators, the dancers, musicians and singers of Celtic Legends take you to the heart of Irish dance.

During the two-hour show, Jacintha Sharpe?s choreographies come to life to the rhythm of traditional music, performed by five musicians under the direction of Sean McCarthy.

The show is entirely live, with the sounds of uilleann pipes, penny whistle, fiddle, bodhrán and guitar, offering a unique and authentic experience true to the spirit of Celtic Legends.

Book your tickets for this anniversary tour and come celebrate 25 years of Irish Music Live!

L’événement Danse Celtic Legends, 25th Anniversary Tour Amiens a été mis à jour le 2016-02-06 par OT D’AMIENS