Danse Christine Armanger de dIAboli / Liz Santoro & Pierre Godard This Is Unreal Pavillon Noir Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Danse Christine Armanger de dIAboli / Liz Santoro & Pierre Godard This Is Unreal

Vendredi 15 janvier 2027 à partir de 20h. Pavillon Noir 530 avenue Wolfgang Amadeus Mozart Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-15 20:00:00

fin : 2027-01-15

Date(s) :

2027-01-15

Le Ballet Preljocaj et la Biennale des Imaginaires numériques, s’associent pour une soirée où la danse rencontre l’intelligence artificielle.

Christine Armanger convoque trois créatures hybrides et un chien robot, entité fascinante et inquiétante. Ici, le diable change de visage. Et si nos données nourrissaient déjà nos démons ? Liz Santoro et Pierre Godard brouillent une autre frontière, celle du vrai. Une vie racontée en mouvement mais contaminée par l’intelligence artificielle. Souvenirs réels ou générés ? .

Pavillon Noir 530 avenue Wolfgang Amadeus Mozart Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 93 48 14 billetterie@preljocaj.org

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English :

The Ballet Preljocaj and the Biennale of Digital Imaginaries, are joining forces for an evening where dance meets artificial intelligence. Two pieces with the same spin, that of a world where man and machine are one.

L’événement Danse Christine Armanger de dIAboli / Liz Santoro & Pierre Godard This Is Unreal Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence