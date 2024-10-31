Danse classique Le Lac des Cygnes Amiens

Amiens

Danse classique Le Lac des Cygnes

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 38 – 38 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-26 20:00:00

fin : 2027-02-26

Date(s) :

2027-02-26

Un rêve de ballet

L’International Festival Ballet présente une féerie de beauté, d’élégance et de grâce. Une œuvre d’art accomplie accompagnée d’un orchestre en direct.

Le Lac des cygnes est pour beaucoup synonyme de ballet. Ce conte romantique sur le jeune prince Siegfried, qui tombe amoureux de la princesse cygne Odette et veut la libérer du mauvais sort jeté par le duc Barbe-Rouge, est une histoire sur le pouvoir du véritable amour.

Cette pièce de ballet fait partie du répertoire standard de toutes les grandes compagnies. L’Allegro Moderato des danses du cygne du deuxième acte, en particulier, fait l’objet d’innombrables parodies dans la chorégraphie de Lev Ivanov et est donc connu sous le nom de danse des quatre petits cygnes bien au-delà du public amateur de ballet. En bref une œuvre géniale d’un compositeur génial et qui attire le public depuis des siècles déjà.

Le Lac des cygnes est présenté comme par magie sur scène par l’un des meilleurs ensembles de ballet classique, l’International Festival Ballet. De plus, les décors grandioses du génial designer de théâtre Vjatscheslav Okunev, qui travaille entre autres pour le théâtre Mariinski de Saint-Pétersbourg et La Scala de Milan, les magnifiques costumes et l’élégance sans limite et la légèreté insouciante de l’ International

Festival Ballet garantissent une version rêveuse et féerique d’un ballet classique qui fascine encore après plus de 100 ans.

Musique P. I. Tchaïkovski

Chorégraphie L. Ivanov et M. Petipa

Scénographie et costumes V. Okunev

Un rêve de ballet

L’International Festival Ballet présente une féerie de beauté, d’élégance et de grâce. Une œuvre d’art accomplie accompagnée d’un orchestre en direct.

Le Lac des cygnes est pour beaucoup synonyme de ballet. Ce conte romantique sur le jeune prince Siegfried, qui tombe amoureux de la princesse cygne Odette et veut la libérer du mauvais sort jeté par le duc Barbe-Rouge, est une histoire sur le pouvoir du véritable amour.

Cette pièce de ballet fait partie du répertoire standard de toutes les grandes compagnies. L’Allegro Moderato des danses du cygne du deuxième acte, en particulier, fait l’objet d’innombrables parodies dans la chorégraphie de Lev Ivanov et est donc connu sous le nom de danse des quatre petits cygnes bien au-delà du public amateur de ballet. En bref une œuvre géniale d’un compositeur génial et qui attire le public depuis des siècles déjà.

Le Lac des cygnes est présenté comme par magie sur scène par l’un des meilleurs ensembles de ballet classique, l’International Festival Ballet. De plus, les décors grandioses du génial designer de théâtre Vjatscheslav Okunev, qui travaille entre autres pour le théâtre Mariinski de Saint-Pétersbourg et La Scala de Milan, les magnifiques costumes et l’élégance sans limite et la légèreté insouciante de l’ International

Festival Ballet garantissent une version rêveuse et féerique d’un ballet classique qui fascine encore après plus de 100 ans.

Musique P. I. Tchaïkovski

Chorégraphie L. Ivanov et M. Petipa

Scénographie et costumes V. Okunev .

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

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English :

A ballet dream

International Festival Ballet presents an enchantment of beauty, elegance and grace. An accomplished work of art accompanied by a live orchestra.

Swan Lake is for many synonymous with ballet. This romantic tale about the young prince Siegfried, who falls in love with the swan princess Odette and wants to free her from the evil spell cast by Duke Redbeard, is a story about the power of true love.

This ballet piece is part of the standard repertoire of all major companies. The Allegro Moderato of the second-act swan dances, in particular, is the subject of countless parodies in Lev Ivanov?s choreography, and is thus known as the Dance of the Four Little Swans far beyond the ballet-loving public. In short: a brilliant work by a brilliant composer that has been attracting audiences for centuries.

Swan Lake is magically presented on stage by one of the world?s leading classical ballet ensembles, the International Festival Ballet. In addition, the grandiose sets by the brilliant theater designer Vjatscheslav Okunev, who works for the Mariinsky Theater in St. Petersburg and La Scala in Milan, the magnificent costumes and the boundless elegance and carefree lightness of the International

Festival Ballet guarantee a dreamy, fairytale version of a classic ballet that still fascinates after more than 100 years.

Music: P. I. Tchaikovsky

Choreography: L. Ivanov and M. Petipa

Scenography and costumes: V. Okunev

L’événement Danse classique Le Lac des Cygnes Amiens a été mis à jour le 2024-10-31 par OT D’AMIENS