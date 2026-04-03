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AGENDA · Oyonnax

Danse Compagnie Col’Jam Centre Culturel Aragon Oyonnax

mardi 15 décembre 2026 · Centre Culturel Aragon · Oyonnax

Informations pratiques

Début
mardi 15 décembre 2026
Fin
mardi 15 décembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Centre Culturel Aragon
Adresse
88 cours de Verdun
Ville
01100 Oyonnax
Département
Ain
Tarif
19 19 19

Oyonnax

Danse Compagnie Col’Jam

Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax Ain

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-15 19:00:00
fin : 2026-12-15

Date(s) :
2026-12-15

Au bord du bord Corps et pixels.
Création hybride où la danse dialogue avec l’image interactive.
  .

Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 96 80  accueil.centreculturel@oyonnax.fr

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English :

On the Edge: Body and Pixels.
A hybrid creation in which dance interacts with interactive imagery.

L’événement Danse Compagnie Col’Jam Oyonnax a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Haut-Bugey

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