Danse Compagnie Col’Jam Centre Culturel Aragon Oyonnax
mardi 15 décembre 2026 · Centre Culturel Aragon · Oyonnax
Informations pratiques
Oyonnax
Danse Compagnie Col’Jam
Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax Ain
Tarif : 19 – 19 – 19 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-15 19:00:00
fin : 2026-12-15
Date(s) :
2026-12-15
Au bord du bord Corps et pixels.
Création hybride où la danse dialogue avec l’image interactive.
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Centre Culturel Aragon 88 cours de Verdun Oyonnax 01100 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 81 96 80 accueil.centreculturel@oyonnax.fr
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English :
On the Edge: Body and Pixels.
A hybrid creation in which dance interacts with interactive imagery.
L’événement Danse Compagnie Col’Jam Oyonnax a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme du Haut-Bugey
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