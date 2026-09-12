Danse et LSF : atelier chorésigne pour enfants sourds Atelier de Paris / CDCN Paris
samedi 26 septembre 2026 · Atelier de Paris / CDCN · Paris
Informations pratiques
Un samedi par mois, explorez la danse et ses liens avec la LSF (langue des signes française) avec l’artiste sourde Thumette Léon et deux artistes invités. Les ateliers s’adressent aux enfants sourd·es et malentendant·es, âgés de 7 à 12 ans.
Dates 2026-2027 :
– samedi 26 septembre, 10h30 à 12h
– samedi 17 octobre, 10h30 à 12h
– samedi 14 novembre, 10h30 à 12h
– samedi 12 décembre, 10h30 à 12h
– samedi 16 janvier, 10h30 à 12h
– samedi 6 février, 10h30 à 12h
– samedi 20 mars, 10h30 à 12h
– samedi 24 avril, 10h30 à 12h
Tarif pour 8 ateliers : 40€
Tous les ateliers seront en langue des signes française.
À destination des enfants sourds et malentendants (7 à 12 ans). Entrez dans l’univers de la danse, et de ses liens avec la LSF !
Le samedi 26 septembre 2026
de 10h30 à 12h00
payant Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 12 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-26T13:30:00+02:00
fin : 2026-09-26T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-26T10:30:00+02:00_2026-09-26T12:00:00+02:00
Atelier de Paris / CDCN 2 route du Champ de Manoeuvre 75012 Présence d’un parking au 6 route du Champ de ManoeuvreParis
https://www.atelierdeparis.org/a-l-affiche/ateliers-choresigne-26-27/ +33141741707 reservation@atelierdeparis.org https://www.facebook.com/atelierdeparisCDCN https://www.facebook.com/atelierdeparisCDCN
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