Danse hip-hop « Humanoïdes » par la compagnie Amalgam, Bibliothèque Edouard David, Amiens

Informations pratiques

Danse hip-hop « Humanoïdes » par la compagnie Amalgam Samedi 3 octobre, 10h15 Bibliothèque Edouard David Somme

Dès 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:15:00+02:00 – 2026-10-03T11:15:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:15:00+02:00 – 2026-10-03T11:15:00+02:00

À travers la puissance et l’énergie du hip-hop, Humanoïdes interroge notrerapport aux écrans et au monde numérique.

Avec humour, autodérision et virtuosité, les danseurs explorent la manière dont les écrans transforment peu à peu nos comportements et nos relations : de la curiosité à l’addiction, du lien avec les autres à l’isolement, jusqu’à une possible prise de conscience.

Gestes saccadés, mouvements répétitifs, dialogues à distance, absence de

contact… La chorégraphie joue avec les codes du monde virtuel pour donner à voir cette « addiction invisible » de notre quotidien. Mais le spectacle ne se veut ni moralisateur ni alarmiste : le jeu, la poésie et l’énergie du hiphop ouvrent aussi un espace pour retrouver le plaisir de la rencontre et du contact humain.

Bibliothèque Edouard David 4, Avenue de Bourgogne 80000 Amiens Amiens 80000 Somme Hauts-de-France 03 60 01 04 20 http://bibliotheques.amiens.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 60 01 04 20 »}, {« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.amiens.fr/Default/doc/CALENDAR/2756/biblis-en-folie-2026-danse-hip-hop-humanoides-par-la-compagnie-amalgam »}]

Biblis en folie 2026

© Cie Amalgam