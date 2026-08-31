Danse In Satie & The Rite of Spring Le Cadran Évreux
vendredi 11 décembre 2026 · Le Cadran · Évreux
Informations pratiques
Évreux
Danse In Satie & The Rite of Spring
Le Cadran Boulevard de Normandie Évreux Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 20:00:00
fin : 2026-12-11
Date(s) :
2026-12-11
Danseuse formée dans les troupes chinoises de Guangdong, Shanghai et Pékin, Xie Xin est venue en Europe où elle fut notamment l’interprète des pièces de Sidi Larbi Cherkaoui. Imprégnée de la danse contemporaine occidentale, elle est retournée en Chine où elle a créé en 2014 la Xiexin Dance Theatre de Shanghai. Une troupe indépendante qui, en une dizaine d’années, s’est imposée sur les scènes de la danse contemporaine mondiale. Dans sa nouvelle création, Xie Xin et sa troupe proposent un diptyque inspiré par les Gymnopédies et Gnossiennes d’Éric Satie et par Le Sacre du printemps d’Igor Stravinsky.
Si la calligraphie chinoise inspirait From In, présenté au Tangram en 2023, c’est la philosophie qui a cette fois-ci pris le dessus. Faire face à la mort pour embrasser la vie , affirme la chorégraphe. Dénuement du plateau, sobriété des costumes noirs, gestes poétiques et élégants, tout semble au service d’une danse puissante, lancinante et hypnotique. On peut y déceler des mouvements appartenant à la danse classique, certains propres à la culture orientale et d’autres venus du hip-hop.
Le geste peut être doux et l’intention violente. La virtuosité est fluide, la complexité paraît simple. L’ensemble est harmonieux, les danseurs sont habités. Tous et toutes au service de la vivacité de Satie puis du rythme progressif et entêtant de l’œuvre de Stravinsky.
spectacle sans parole
mise à disposition de gilet vibrant pour ressentir la musique
spectacle proposé par le Tangram scène nationale .
Le Cadran Boulevard de Normandie Évreux 27000 Eure Normandie +33 2 32 29 63 32 billetterie@letangram.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Danse In Satie & The Rite of Spring
L’événement Danse In Satie & The Rite of Spring Évreux a été mis à jour le 2026-08-31 par Comptoir des Loisirs
À voir aussi à Evreux (Eure)
- 20ème anniversaire du grand orgue de la cathédrale différents visages de l’orgue Rue Charles Corbeau Évreux 13 septembre 2026
- Accrochage « Photographie(s) en contrepoint », Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Évreux, Évreux 15 septembre 2026
- JEP 2026 Evreux Voodoo May au Kubb Le Kubb Évreux 18 septembre 2026
- Visite guidée du temple maçonnique, Temple maçonnique « La Fraternité normande », Évreux 19 septembre 2026
- Visite guidée de l’Hôtel de Ville, Hôtel de ville, Évreux 19 septembre 2026