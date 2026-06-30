Danse La Terre en Transe Amiens

Amiens

Danse La Terre en Transe

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-20 20:00:00

fin : 2027-01-21

Date(s) :

2027-01-20 2027-01-21

L’enfance de l’art

Le Groupe Grenade, c’est cet ensemble unique de danseurs-enfants, âgés de 10 à 13 ans, porté par la chorégraphe Josette Baïz, dans lequel se brassent des influences classiques, contemporaines et hip-hop, pour recréer avec une toute nouvelle vitalité les chefs-d’œuvre du patrimoine dansé. Et à la MCA, quoi de mieux pour démarrer la nouvelle année qu’un tour au Paradis, spectacle mythique du duo José Montalvo et Dominique Hervieu, qui fêtera sa trentième année ?

Voici une danse étincelante, plurielle, où les images vidéo de l’époque dialoguent avec l’énergie des jeunes danseurs de maintenant, en un hymne endiablé à toutes les danses et à leur transmission !

Tarif 2 • 8 à 25€

1h

Dès 7 ans

L’enfance de l’art

Le Groupe Grenade, c’est cet ensemble unique de danseurs-enfants, âgés de 10 à 13 ans, porté par la chorégraphe Josette Baïz, dans lequel se brassent des influences classiques, contemporaines et hip-hop, pour recréer avec une toute nouvelle vitalité les chefs-d’œuvre du patrimoine dansé. Et à la MCA, quoi de mieux pour démarrer la nouvelle année qu’un tour au Paradis, spectacle mythique du duo José Montalvo et Dominique Hervieu, qui fêtera sa trentième année ?

Voici une danse étincelante, plurielle, où les images vidéo de l’époque dialoguent avec l’énergie des jeunes danseurs de maintenant, en un hymne endiablé à toutes les danses et à leur transmission !

Tarif 2 • 8 à 25€

1h

Dès 7 ans .

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 69 66 00

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English :

The Childhood of Art

The Grenade Group is a unique ensemble of child dancers, aged 10 to 13, led by choreographer Josette Baez, blending classical, contemporary, and hip-hop influences to recreate masterpieces of France’s dance heritage with a whole new vitality. And at the MCA, what better way to kick off the new year than with a trip to “Paradis,” the legendary show by the duo Jos%E9 Montalvo and Dominique Hervieu, which is celebrating its 30th anniversary?

This is a dazzling, multifaceted dance performance in which vintage video footage interacts with the energy of today’s young dancers, creating a frenzied ode to all forms of dance and their transmission!

Prices: 2–8 at 25?

1 hour

Ages 7 and up

L’événement Danse La Terre en Transe Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS