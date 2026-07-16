Danse Michel Kelemenis Braises Pavillon Noir Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Danse Michel Kelemenis Braises

Vendredi 22 janvier 2027 de 20h à 21h. Pavillon Noir 530 avenue Wolfgang Amadeus Mozart Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-22 20:00:00

fin : 2027-01-22 21:00:00

Date(s) :

2027-01-22

Une lueur persiste sous la cendre. Michel Kelemenis embrase la mémoire du geste et ravive l’intime avec cette nouvelle création où un septuor se consume pour mieux éclairer le présent.

BRAISES crépite et s’élève. Sept danseuses et danseurs ravivent les gestes enfouis et les transforment en énergie brûlante, vive et indomptable. Entre douceur et incendie, la mémoire s’embrase dans des corps intensément présents. Michel Kelemenis signe une nouvelle création où le passé devient souffle et où chaque mouvement laisse une trace incandescente. .

Pavillon Noir 530 avenue Wolfgang Amadeus Mozart Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 93 48 14 billetterie@preljocaj.org

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English :

BRAISES sizzles and rises up. Seven dancers rekindle buried movements and transform them into a burning, lively and uncrushable energy. Memory flares up in bodies that are deeply present in a blend of sweetness and fire. In this new piece from Michel Kelemenis, the past becomes a blast of air and each movement leaves an incandescent trace.

L’événement Danse Michel Kelemenis Braises Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence