Danse MUETTE Amiens

Amiens

Danse MUETTE

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-16 20:00:00

fin : 2027-02-17

Date(s) :

2027-02-16 2027-02-17 2027-02-18

Présenté au Festival IN d’Avignon 2026

Solo magnétique pour émotion brute

Artiste associé et figure incontournable de la MCA où chacune de ses venues est un événement, Boris Charmatz présente cette fois-ci un solo d’une intensité rare. Bouche bée, comme frappé de stupeur, le danseur sculpte le silence pour en faire sa propre scène. Dans cette bulle, le corps se dévoile nu, vulnérable, vibrant sous le regard du public. Le silence laisse place à la symphonie organique des chairs : respirations, chocs et chutes. Charmatz délaisse la virtuosité pour explorer un abîme d’émotions suspendues. Une performance furtive et radicale qui, loin de la surstimulation du monde, offre un moment de révélation partagée et d’absolue proximité.

Répétition publique

Dans le cadre de la résidence de création de son prochain spectacle, Bonne Chance, qui sera présenté à l’automne 2027 à la Maison de la Culture, la compagnie vous ouvre ses portes le 22 AVR à 18h venez vous immiscer dans les secrets de la répétition (entrée libre sur inscription) • Suivi d’une Carte blanche de Boris Charmatz au Cinéma Orson Welles, pour faire davantage connaissance avec notre artiste associé !

New Dreams

Tarif 2 • 8 à 25€

50 min

Déconseillé aux moins de 16 ans

Présenté au Festival IN d’Avignon 2026

Solo magnétique pour émotion brute

Artiste associé et figure incontournable de la MCA où chacune de ses venues est un événement, Boris Charmatz présente cette fois-ci un solo d’une intensité rare. Bouche bée, comme frappé de stupeur, le danseur sculpte le silence pour en faire sa propre scène. Dans cette bulle, le corps se dévoile nu, vulnérable, vibrant sous le regard du public. Le silence laisse place à la symphonie organique des chairs : respirations, chocs et chutes. Charmatz délaisse la virtuosité pour explorer un abîme d’émotions suspendues. Une performance furtive et radicale qui, loin de la surstimulation du monde, offre un moment de révélation partagée et d’absolue proximité.

Répétition publique

Dans le cadre de la résidence de création de son prochain spectacle, Bonne Chance, qui sera présenté à l’automne 2027 à la Maison de la Culture, la compagnie vous ouvre ses portes le 22 AVR à 18h venez vous immiscer dans les secrets de la répétition (entrée libre sur inscription) • Suivi d’une Carte blanche de Boris Charmatz au Cinéma Orson Welles, pour faire davantage connaissance avec notre artiste associé !

New Dreams

Tarif 2 • 8 à 25€

50 min

Déconseillé aux moins de 16 ans .

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 69 66 00

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English :

Presented at the 2026 Festival IN d’Avignon

A magnetic solo for raw emotion

An associate artist and key figure at the MCA, where each of his appearances is an event, Boris Charmatz presents a solo of rare intensity. Mouth agape, as if struck dumb, the dancer sculpts silence to create his own stage. Within this bubble, the body reveals itself—naked, vulnerable, vibrating under the audience’s gaze. Silence gives way to the organic symphony of the flesh: breaths, impacts, and falls. Charmatz sets aside virtuosity to explore an abyss of suspended emotions. A fleeting and radical performance that, far from the overstimulation of the world, offers a moment of shared revelation and absolute intimacy.

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Public Rehearsal

As part of the creative residency for its upcoming show, *Bonne Chance*, which will be presented in the fall of 2027 at the Maison de la Culture, the company invites you to join them on April 22 at 6 p.m.: come get a glimpse behind the scenes of the rehearsal (free admission with registration) ? Followed by a “Carte blanche” by Boris Charmatz at the Orson Welles Cinema, to get to know our associate artist better!

New Dreams

Price: 2–8 %E0 25?

50 min

Not recommended for children under 16

L’événement Danse MUETTE Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS