Amiens

Danse Musique Manifesto

2 place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-25 20:00:00

fin : 2026-11-25

Date(s) :

2026-11-25 2026-11-26

Premières françaises

Neuf batteries, neuf danseurs, une onde de choc

Préparez-vous à une déflagration de joie et d’énergie pure ! Figure de proue de la danse australienne, Stephanie Lake voit grand et frappe fort avec Manifesto.

Sur scène, neuf percussionnistes et neuf interprètes s’élancent dans un rituel primitif où la symbiose entre mouvement et rythme atteint son paroxysme. Devant un immense rideau rose, le faste du vieil Hollywood rencontre la force brute du jazz, du métal et du hip-hop. Dans un crescendo de précision et d’abandon total, les batteries s’emballent pour culminer en un tourbillon exaltant. Plus qu’un spectacle, c’est une bouffée d’optimisme radical, une fête pour les sens qui vous soulèvera de votre siège. Une expérience organique à vivre, absolument.

Grand Théâtre

Tarif 3 • 11 à 30€

1h

Dès 10 ans

Premières françaises

Neuf batteries, neuf danseurs, une onde de choc

Préparez-vous à une déflagration de joie et d’énergie pure ! Figure de proue de la danse australienne, Stephanie Lake voit grand et frappe fort avec Manifesto.

Sur scène, neuf percussionnistes et neuf interprètes s’élancent dans un rituel primitif où la symbiose entre mouvement et rythme atteint son paroxysme. Devant un immense rideau rose, le faste du vieil Hollywood rencontre la force brute du jazz, du métal et du hip-hop. Dans un crescendo de précision et d’abandon total, les batteries s’emballent pour culminer en un tourbillon exaltant. Plus qu’un spectacle, c’est une bouffée d’optimisme radical, une fête pour les sens qui vous soulèvera de votre siège. Une expérience organique à vivre, absolument.

Grand Théâtre

Tarif 3 • 11 à 30€

1h

Dès 10 ans .

2 place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79

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English :

French Premieres

Nine drum sets, nine dancers, a shockwave

Get ready for an explosion of joy and pure energy! A leading figure in Australian dance, Stephanie Lake thinks big and makes a powerful impact with *Manifesto*.

On stage, nine percussionists and nine performers launch into a primal ritual where the symbiosis of movement and rhythm reaches its peak. Against a massive pink curtain, the glamour of old Hollywood meets the raw power of jazz, metal, and hip-hop. In a crescendo of precision and total abandon, the drums race to a climax in an exhilarating whirlwind. More than just a show, it’s a burst of radical optimism, a feast for the senses that will have you on the edge of your seat. An organic experience not to be missed.

Grand Théâtre

Prices: 3–11 at 30?

1 hour

Ages 10 and up

L’événement Danse Musique Manifesto Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS