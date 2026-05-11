Danse Spectacle de Bharatanatyam Encagnane Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Danse Spectacle de Bharatanatyam

Samedi 20 juin 2026 à partir de 19h. Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Spectacle de Danse bharatanatyam, danse classique d’Inde du Sud. Ce qui la distingue, c’est cette alliance unique de rigueur et de grâce, chaque geste raconte une histoire, chaque regard porte un sentiment. Le corps entier devient langage.

Née dans les temples du Tamil Nadu il y a plus de deux mille ans, cette danse sacrée était à l’origine confiée aux Devadasis, femmes consacrées aux dieux, dont chaque geste constituait une prière en mouvement. Elle faillit disparaître sous la colonisation britannique, elle fut sauvée au XXe siècle par des artistes passionnés qui la portèrent sur les scènes du monde entier.



Association Dipika diffusion de la culture indienne en Provence. Cours de danse indienne hebdomadaire à La Mareschale et d’autres initiatives (soirées à thème, repas, …). .

Encagnane 27 Avenue De Tübingen Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 59 19 71 lamareschale@hotmail.com

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English :

Performance of Bharatanatyam, the classical dance of South India. What sets it apart is its unique blend of rigor and grace. Every gesture tells a story, every glance conveys a feeling. The whole body becomes language.

L’événement Danse Spectacle de Bharatanatyam Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence