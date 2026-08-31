Danse When I saw the Sea Le Cadran Évreux

Informations pratiques

Évreux

Danse When I saw the Sea

Le Cadran Boulevard de Normandie Évreux Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-17 20:00:00

fin : 2026-11-17

Date(s) :

2026-11-17

spectacle en arabe, amharique et anglais surtitré en français et anglais

La kafala est un processus d’adoption coutumier détourné au Moyen-Orient, permettant de mettre à la disposition d’employeurs peu scrupuleux une main d’œuvre domestique, émigrée, vulnérable et soumise à un esclavage moderne. Ainsi, des femmes venues du Kenya ou d’Éthiopie, des Philippines ou du Sri Lanka, sont privées de leurs papiers d’identité puis séquestrées et exploitées.

Dans le Liban, en proie à la guerre, certaines d’entre elles ont été retrouvées sur la corniche de Beyrouth, abandonnées, exclues des abris, exposées aux bombardements. Le chorégraphe libanais Ali Chahrour est allé à leur rencontre, à leur écoute. De leurs récits est né Quand j’ai vu la mer.

Zena, Tenei et Rania sont les voix et les corps de ces femmes. La chanteuse syrienne Lynn Adib et le joueur libanais de buzuq levantin Abed Kobeissy les accompagnent. Elles ont échappé à leur sort et portent aujourd’hui leur combat sur scène, devenue lieu de dénonciation, le temps d’un rituel, d’une cérémonie de renaissance. Par leurs gestes, leurs mots, leurs témoignages, par la musique et les chants, elles affirment avec force une revanche d’une élégante beauté.

Entre la mer et une ville en flamme, un chêne s’agrippe à la terre, dans son ombre, un renard danse, une fille inébranlable fixe l’horizon.

audiodescription

spectacle proposé par le Tangram scène nationale .

Le Cadran Boulevard de Normandie Évreux 27000 Eure Normandie +33 2 32 29 63 32 billetterie@letangram.com

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English : Danse When I saw the Sea

L’événement Danse When I saw the Sea Évreux a été mis à jour le 2026-08-31 par Comptoir des Loisirs