Danse When I saw the Sea Le Cadran Évreux
mardi 17 novembre 2026 · Le Cadran · Évreux
Informations pratiques
Évreux
Danse When I saw the Sea
Le Cadran Boulevard de Normandie Évreux Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-17 20:00:00
fin : 2026-11-17
Date(s) :
2026-11-17
spectacle en arabe, amharique et anglais surtitré en français et anglais
La kafala est un processus d’adoption coutumier détourné au Moyen-Orient, permettant de mettre à la disposition d’employeurs peu scrupuleux une main d’œuvre domestique, émigrée, vulnérable et soumise à un esclavage moderne. Ainsi, des femmes venues du Kenya ou d’Éthiopie, des Philippines ou du Sri Lanka, sont privées de leurs papiers d’identité puis séquestrées et exploitées.
Dans le Liban, en proie à la guerre, certaines d’entre elles ont été retrouvées sur la corniche de Beyrouth, abandonnées, exclues des abris, exposées aux bombardements. Le chorégraphe libanais Ali Chahrour est allé à leur rencontre, à leur écoute. De leurs récits est né Quand j’ai vu la mer.
Zena, Tenei et Rania sont les voix et les corps de ces femmes. La chanteuse syrienne Lynn Adib et le joueur libanais de buzuq levantin Abed Kobeissy les accompagnent. Elles ont échappé à leur sort et portent aujourd’hui leur combat sur scène, devenue lieu de dénonciation, le temps d’un rituel, d’une cérémonie de renaissance. Par leurs gestes, leurs mots, leurs témoignages, par la musique et les chants, elles affirment avec force une revanche d’une élégante beauté.
Entre la mer et une ville en flamme, un chêne s’agrippe à la terre, dans son ombre, un renard danse, une fille inébranlable fixe l’horizon.
audiodescription
spectacle proposé par le Tangram scène nationale .
Le Cadran Boulevard de Normandie Évreux 27000 Eure Normandie +33 2 32 29 63 32 billetterie@letangram.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Danse When I saw the Sea
L’événement Danse When I saw the Sea Évreux a été mis à jour le 2026-08-31 par Comptoir des Loisirs
À voir aussi à Evreux (Eure)
- 20ème anniversaire du grand orgue de la cathédrale différents visages de l’orgue Rue Charles Corbeau Évreux 13 septembre 2026
- Accrochage « Photographie(s) en contrepoint », Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Évreux, Évreux 15 septembre 2026
- JEP 2026 Evreux Voodoo May au Kubb Le Kubb Évreux 18 septembre 2026
- Visite guidée du temple maçonnique, Temple maçonnique « La Fraternité normande », Évreux 19 septembre 2026
- Visite guidée de l’Hôtel de Ville, Hôtel de ville, Évreux 19 septembre 2026