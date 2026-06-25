Danse XXL Amiens

Amiens

Danse XXL

3 rue Guynemer Amiens Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-17 14:30:00

fin : 2026-11-19

Date(s) :

2026-11-17 2026-11-18 2026-11-19 2026-11-20

En 2023, le danseur et chorégraphe Sofiane Chalal se produisait sur la scène du Safran avec Ma part d’ombre, une pièce solo dans laquelle l’artiste originaire de Maubeuge révélait comment la danse avait donné un sens à sa vie. Au cœur du spectacle lui, ses origines, et par-dessus tout son corps aux contours éloignés des canons de la minceur en mouvement. Dans XXL, il ne danse plus mais fait danser pour aller plus loin sur le sujet de la grossophobie, afin de prendre lui-même la distance nécessaire et mieux nous bousculer. Dans une société où l’image prédomine sur le fond, Chalal se joue des stéréotypes avec sincérité et une touche d’auto dérision, en un propos à largement partager à celles et ceux qui grandissent ou qui trouvent leurs corps pas comme il le faudrait . La légèreté, tout comme le talent, n’est pas l’apanage d’une utopique normalité…

Dans le cadre du Pôle International de Production et de Diffusion SUN et en partenariat avec Le Safran

Le Safran

Tarif partenaire Le Safran XXL • 5 à 16€

1h

Dès 9 ans

En 2023, le danseur et chorégraphe Sofiane Chalal se produisait sur la scène du Safran avec Ma part d’ombre, une pièce solo dans laquelle l’artiste originaire de Maubeuge révélait comment la danse avait donné un sens à sa vie. Au cœur du spectacle lui, ses origines, et par-dessus tout son corps aux contours éloignés des canons de la minceur en mouvement. Dans XXL, il ne danse plus mais fait danser pour aller plus loin sur le sujet de la grossophobie, afin de prendre lui-même la distance nécessaire et mieux nous bousculer. Dans une société où l’image prédomine sur le fond, Chalal se joue des stéréotypes avec sincérité et une touche d’auto dérision, en un propos à largement partager à celles et ceux qui grandissent ou qui trouvent leurs corps pas comme il le faudrait . La légèreté, tout comme le talent, n’est pas l’apanage d’une utopique normalité…

Dans le cadre du Pôle International de Production et de Diffusion SUN et en partenariat avec Le Safran

Le Safran

Tarif partenaire Le Safran XXL • 5 à 16€

1h

Dès 9 ans .

3 rue Guynemer Amiens 80080 Somme Hauts-de-France +33 3 22 69 66 00

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English :

In 2023, dancer and choreographer Sofiane Chalal performed at the Safran with *Ma part d’ombre*, a solo piece in which the Maubeuge-born artist revealed how dance had given meaning to his life. At the heart of the show: himself, his origins, and above all, his body—whose contours are far removed from the standards of thinness—in motion. In *XXL*, he no longer dances but makes others dance to delve deeper into the subject of fatphobia, in order to create the necessary distance for himself and better challenge us. In a society where image takes precedence over substance, Chalal plays with stereotypes with sincerity and a touch of self-deprecation, in a message widely shared by those who are growing up or who find their bodies not as they “should” be. Is lightheartedness, just like talent, not the exclusive domain of some utopian “normality”?

As part of the SUN International Production and Distribution Hub and in partnership with Le Safran

Le Safran

Le Safran XXL Partner Rate: 5 to 16?

1 hour

Ages 9 and up

L’événement Danse XXL Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS