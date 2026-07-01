Danses folk au monastère royal de Brou, Monastère royal de Brou, Bourg-en-Bresse

Informations pratiques

Danses folk au monastère royal de Brou Dimanche 20 septembre, 15h00 Monastère royal de Brou Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Dimanche 20 septembre de 15h à 17h avec Folk à Bourg sur le parvis de l’église

Repli sous la galerie du 2e cloître en cas de pluie

Monastère royal de Brou 63 boulevard de brou, 01000 Bourg-en-Bresse, France Bourg-en-Bresse 01000 Les Vennes Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474228383 https://www.monastere-de-brou.fr https://www.facebook.com/MonastereRoyalDeBrou/ Le monastère de Brou comporte une église de style gothique flamboyant et trois cloîtres du début du XVIe siècle (1506-1512). La grille date de la fin du XVIIIe siècle. A 40 ou A 42 : Sortie n° 7 et N 75 vers Bourg-en-Bresse.

Dimanche 20 septembre de 15h à 17h avec Folk à Bourg sur le parvis de l’église

©Franck PAUBEL