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AGENDA · Mourmelon-le-Grand

DanSing Mourmelon-le-Grand

vendredi 15 janvier 2027 · Mourmelon-le-Grand

Informations pratiques

Début
vendredi 15 janvier 2027
Fin
vendredi 15 janvier 2027
Adresse
centre culturel Napoléon III
Ville
51400 Mourmelon-le-Grand
Département
Marne
Tarif
5 5 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Mourmelon-le-Grand

DanSing

centre culturel Napoléon III Mourmelon-le-Grand Marne

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-15
fin : 2027-01-15

Date(s) :
2027-01-15

Tout public
Un one man… Avec quatre musiciens, en live.
Damien Laquet débarque avec son nouveau spectacle DanSing !
Une comédie drôle et touchante écrite à la mesure de son formidable talent. Un moment de bonheur avec de vrais musiciens, de vraies chansons et de vrais fous rires.
Une rencontre explosive entre Jacques Chambon, auteur à succès mais aussi Merlin de Kaamelott et la voix des Lapins Crétins (Damien Laquet).   .

centre culturel Napoléon III Mourmelon-le-Grand 51400 Marne Grand Est  

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English : DanSing

L’événement DanSing Mourmelon-le-Grand a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT de la Marne

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