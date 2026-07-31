DanSing Mourmelon-le-Grand
vendredi 15 janvier 2027 · Mourmelon-le-Grand
Informations pratiques
Mourmelon-le-Grand
DanSing
centre culturel Napoléon III Mourmelon-le-Grand Marne
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-15
fin : 2027-01-15
Date(s) :
2027-01-15
Tout public
Un one man… Avec quatre musiciens, en live.
Damien Laquet débarque avec son nouveau spectacle DanSing !
Une comédie drôle et touchante écrite à la mesure de son formidable talent. Un moment de bonheur avec de vrais musiciens, de vraies chansons et de vrais fous rires.
Une rencontre explosive entre Jacques Chambon, auteur à succès mais aussi Merlin de Kaamelott et la voix des Lapins Crétins (Damien Laquet). .
centre culturel Napoléon III Mourmelon-le-Grand 51400 Marne Grand Est
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English : DanSing
L’événement DanSing Mourmelon-le-Grand a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT de la Marne
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