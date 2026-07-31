Informations pratiques

Mourmelon-le-Grand

DanSing

centre culturel Napoléon III Mourmelon-le-Grand Marne

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-15

fin : 2027-01-15

Date(s) :

2027-01-15

Tout public

Un one man… Avec quatre musiciens, en live.

Damien Laquet débarque avec son nouveau spectacle DanSing !

Une comédie drôle et touchante écrite à la mesure de son formidable talent. Un moment de bonheur avec de vrais musiciens, de vraies chansons et de vrais fous rires.

Une rencontre explosive entre Jacques Chambon, auteur à succès mais aussi Merlin de Kaamelott et la voix des Lapins Crétins (Damien Laquet). .

centre culturel Napoléon III Mourmelon-le-Grand 51400 Marne Grand Est

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English : DanSing

L’événement DanSing Mourmelon-le-Grand a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT de la Marne