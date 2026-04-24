Danza de los viejitos, Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau,, Bordeaux
Danza de los viejitos, Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau,, Bordeaux samedi 30 mai 2026.
Danza de los viejitos Samedi 30 mai, 16h30 Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau, Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T16:30:00+02:00 – 2026-05-30T17:30:00+02:00
Fin : 2026-05-30T16:30:00+02:00 – 2026-05-30T17:30:00+02:00
Par Mexicanos en Bordeaux
Les enfants franco-mexicains présenteront une danse folklorique traditionnelle de l’État de Michoacán, au Mexique. La « Danza de los Viejitos » trouve ses origines dans la culture purépecha et se caractérise par son caractère festif et la représentation humoristique de la vieillesse.
Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026)
Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes à Hôtel de Ragueneau, 71 rue du Loup Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Les enfants franco-mexicains présenteront une danse folklorique traditionnelle de l’État de Michoacán, au Mexique. danse Mexique
Libre de droits
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