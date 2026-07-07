Daoud Festival Éclats d’Émail 2026 Maison des Arts et de la Danse Limoges

Informations pratiques

Limoges

Daoud Festival Éclats d’Émail 2026

Maison des Arts et de la Danse 76 Rue des Sagnes Limoges Haute-Vienne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 17:00:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Enfant terrible qui refuse les codes du jazz, Daoud imagine une musique portée par un sentiment d’inadéquation, qui bouscule les cadres sans chercher à plaire et touche autant les novices curieux que les puristes.

L’ensemble est traversé par une même tension entre le jeu et la gravité, le chaos et la douceur, l’ironie et la sincérité. Avec ok , son nouvel album paru chez ACT en 2025, il signe un manifeste personnel teinté par la chute et la répétition mais aussi par l’abnégation qu’il faut pour recommencer encore.

Tout autour de la musique, l’artiste construit un univers visuel brut, marqué tant par la provocation que le lâcher-prise juvénile, un retour à l’enfance non pour se rassurer, mais pour déterrer les contradictions. Fragilité, impermanence, satire l’esthétique assume la faille plutôt que de la cacher. .

Maison des Arts et de la Danse 76 Rue des Sagnes Limoges 87280 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 35 04 10 contact@eclatsdemail.com

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English : Daoud Festival Éclats d’Émail 2026

L’événement Daoud Festival Éclats d’Émail 2026 Limoges a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Limoges Métropole