Darkness Picnic • Spectacle de DOM- La Maison des Métallos Paris

Le pique-nique devient alors un lieu de transition où s’inventent d’autres possibles : une manière de s’extraire des cadres imposés, de suivre d’autres lignes de désir et d’imaginer, ensemble, d’autres manières d’être au monde. DOM- transforme ce rituel familier en une véritable expérience partagée, à la fois sensible et politique. Pensée comme un bivouac poétique, cette performance nous invite à ralentir et habiter autrement le monde. Dans une atmosphère envoûtante, les repères s’estompent peu à peu : l’écoute, les sensations et les imaginaires prennent le pas sur les certitudes, laissant affleurer désirs, tensions et récits troublants.

En écho à ses recherches sur les humanités environnementales et l’écologie queer, DOM- envisage le groupe comme un écosystème instable, traversé de relations et de transformations. Sans jamais rompre avec la troublante délicatesse de son dispositif, la pièce brouille les frontières entre spectateur·rices et interprètes, entre réalité et fiction.

Spectacle présenté dans le cadre du Festival d’Automne à Paris

DOM- s’inspire librement de « Picnic at Hanging Rock » (1975) de Peter Weir, adapté du roman éponyme de Joan Lindsay. À partir de cette fiction inquiétante teintée d’onirisme — la disparition énigmatique de jeunes filles bourgeoises dans l’Australie coloniale des années 1900, la compagnie italienne interroge notre présent, marqué par un retour en force du conservatisme : contrôle des corps, corsetage des désirs, persistance des héritages coloniaux.

Du jeudi 05 novembre 2026 au dimanche 08 novembre 2026 :

jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 19h00 à 22h00

payant

Tarif plein｜25€

Tarif réduit 1｜15€

Tarif réduit 2｜10€

Spectacle en italien surtitré en français et anglais

En partenariat avec le Festival d’Automne à Paris

Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-05T20:00:00+01:00

fin : 2026-11-08T23:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-05T19:00:00+02:00_2026-11-05T22:00:00+02:00;2026-11-06T19:00:00+02:00_2026-11-06T22:00:00+02:00;2026-11-07T19:00:00+02:00_2026-11-07T22:00:00+02:00;2026-11-08T19:00:00+02:00_2026-11-08T22:00:00+02:00

La Maison des Métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

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