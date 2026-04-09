Data Quest Cité de l’économie Paris

Envie de passer un bon moment entre amis, en famille ou entre curieux… tout en apprenant des choses utiles au quotidien? Venez tester les éco-game ! Le principe: des grands classiques du jeu de société revisités à la sauce «éco» !

Cette session invite à penser, expérimenter et débattre tout en s’amusant autour du thème du monde des statistiques et des indicateurs économiques. Data Quest propose une série de défis ludiques pour comprendre comment sont produites, interprétées et parfois… mal interprétées les statistiques. Les participants devront analyser graphiques, cartes, représentations et indices pour progresser dans une grande enquête : identifier le statisticien mystère !

Des jeux de société revisités à la sauce « éco » pour s’amuser tout en apprenant. Données, info, fake news et esprit critique sont au cœur de ces éco-games ludiques, à tester entre amis, en famille ou entre curieux.

Le dimanche 12 avril 2026

de 16h30 à 17h30

Le samedi 11 avril 2026

de 15h00 à 16h00

gratuit

Éco-game • Durée 1h • Salle d’atelier

– Entrée gratuite dans la limite des places disponibles

– Réservation conseillée

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T18:00:00+02:00

fin : 2026-04-12T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T15:00:00+02:00_2026-04-11T16:00:00+02:00;2026-04-12T16:30:00+02:00_2026-04-12T17:30:00+02:00

Cité de l’économie 1 Place du Général Catroux 75017 Paris

https://www.citeco.fr/agenda/data-quest



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