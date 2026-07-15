David Hallyday Zénith de Limoges Zénith de Limoges Limoges
mardi 24 novembre 2026 · Zénith de Limoges · Limoges
Informations pratiques
Limoges
David Hallyday Zénith de Limoges
Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne
Tarif : 55 – 55 – 95 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-24 20:00:00
fin : 2026-11-24 22:00:00
Date(s) :
2026-11-24
Concert.
Un spectacle unique en son genre, deux heures de musique qui permettront de découvrir sur scène les répertoires mêlés des deux artistes, la vision unique d’un fils sur l’œuvre de son père, comme un pacte.
Un spectacle hors du temps où il est question de filiation, de transmission, et d’amour…
En décembre 2017 Johnny nous quitte, en laissant derrière lui des millions de fans orphelins de leur Idole…
Un seul homme peut revendiquer la légitimité et le talent pour rallumer le feu sur scène et remettre le nom HALLYDAY dans le cœur de millions de fans.
Artiste unique au talent immense, multi-récompensé et estimé de tous, il a composé
SANG POUR SANG , l’album le plus vendu de son père qui scellera leur réconciliation. .
Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 51 80 23
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English : David Hallyday Zénith de Limoges
L’événement David Hallyday Zénith de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Limoges Métropole
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