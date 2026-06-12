David Sauzay Quartet JASS CLUB PARIS Paris

Avec 12 disques à son nom et une cinquantaine de participations en sideman, il a partagé scènes et studios avec des figures telles que Kyle Eastwood, Charles Aznavour, Sarah McKenzie, Michel Graillier, Harold Mabern, Mino Cinélu, André Ceccarelli, Alain Jean-Marie, Joe Farnsworth ou encore Archie Shepp.

David Sauzay / saxophone

Hiroshi Murayama / piano

Gabriel Sauzay / contrebasse

Paul Morvan / batterie

David Sauzay et son quartet présentent un programme allant de Dexter Gordon à Stan Getz, entre swing, hard bop, bossa nova, mêlant standards et compositions personnelles issues de leur dernier album.

Le vendredi 26 juin 2026

de 19h30 à 20h30

payant Tarif plein : 19 EUR

Tarif réduit : 15 EUR

Prévente : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-26T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-26T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-26T19:30:00+02:00_2026-06-26T20:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

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