De Cours en jardins à Vouneuil-sur-Vienne Chitré Vouneuil-sur-Vienne

Informations pratiques

Vouneuil-sur-Vienne

De Cours en jardins à Vouneuil-sur-Vienne

Chitré Château de Chitré Vouneuil-sur-Vienne Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 18:00:00

fin : 2026-07-22 20:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Chaque semaine, retrouvez De Cours en Jardins dans une commune différente.

Accueil du public à partir de **17h30**

**18h ** Présentation des lieux par le propriétaire

**18h30 Concert du Trio Anastazor**

Plongez dans l’univers vibrant du jazz manouche le temps d’un concert où swing, virtuosité et émotion se rencontrent. Inspiré par l’héritage de Django Reinhardt et les couleurs élégantes de Duke Ellington, le groupe revisite les grands standards tout en y insufflant une énergie résolument actuelle.

Sur scène, chaque musicien s’exprime librement à travers ses improvisations, tissant un dialogue vivant et spontané qui fait toute la richesse de cette musique. Entre envolées fougueuses et moments de délicatesse, laissez-vous emporter par une expérience musicale authentique et chaleureuse.

La soirée se terminera par un moment convivial.

**Jauge limitée**, merci de réserver. .

Chitré Château de Chitré Vouneuil-sur-Vienne 86210 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : De Cours en jardins à Vouneuil-sur-Vienne

L’événement De Cours en jardins à Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne