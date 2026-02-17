De Dowland à Britten Fontaines

De Dowland à Britten

Théâtre de l’Atelier Bleu Fontaines Yonne

Avec Christophe Ramond, chant et Olivier Pelmoine, guitare décacorde

Plus de trois siècles séparent John Dowland (1563-1626) de Benjamin Britten (1913-1976) et pourtant le second n’a jamais oublié ce qu’il devait à son illustre prédécesseur. Christophe Ramond au chant et Olivier Pelmoine à la guitare décacorde vous emportent dans leurs deux univers en évoquant l’hommage que le second rend au premier. .

Théâtre de l’Atelier Bleu Fontaines 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 34 20

