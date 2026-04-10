De ferme en ferme Ferme à la bonne fourche Route du Gerbier Les Estables

Les Estables

De ferme en ferme Ferme à la bonne fourche

Route du Gerbier A la bonne fourche Les Estables Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25

Cathy et Bernard vous accueillent dans leur ferme où ils élèvent et sélectionnent des vaches Aubrac. Ils sont également producteurs de Fin Gras du Mézenc , cette viande printanière étonnante.

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Route du Gerbier A la bonne fourche Les Estables 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 99 19 73 gite.ferme.estables@gmail.com

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English :

Cathy and Bernard welcome you to their farm, where they raise and select Aubrac cows. They are also producers of Fin Gras du Mézenc , this amazing spring meat.

L’événement De ferme en ferme Ferme à la bonne fourche Les Estables a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal