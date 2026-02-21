De ferme en ferme Chaudier Le Mas-de-Tence

De ferme en ferme

Chaudier 1400 ROUTE DE L’ARDECHE Le Mas-de-Tence Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Petits fruits cultivés en pleine terre et transformés avec soin. Du champ aux papilles, venez gouter les tartines de confitures, le coulis et les pâtes de fruits !

.

Chaudier 1400 ROUTE DE L’ARDECHE Le Mas-de-Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 41 58 christelle.defours@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Small fruits grown in the field and processed with care. From the field to the taste buds, come and taste the jams, the coulis and the fruit jellies!

L’événement De ferme en ferme Le Mas-de-Tence a été mis à jour le 2026-02-21 par Office de Tourisme du Haut-Lignon