Rassemblement de voitures anciennes Salle Le Belvédère Le Mas-de-Tence
Salle Le Belvédère 165 Route de Platespinas Le Mas-de-Tence Haute-Loire
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 13:00:00
2026-04-26
Exposition amicale des passionnés de mécaniques anciennes, voitures, motos,…. Ouvert à tous !
Salle Le Belvédère 165 Route de Platespinas Le Mas-de-Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 25 71 99 mecaniquesancienneshautlignon@gmail.com
English :
A friendly exhibition for enthusiasts of vintage mechanics, cars, motorcycles, …. Open to all!
