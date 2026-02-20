Rassemblement de voitures anciennes Salle Le Belvédère Le Mas-de-Tence

Rassemblement de voitures anciennes

Salle Le Belvédère 165 Route de Platespinas Le Mas-de-Tence Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26 13:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Exposition amicale des passionnés de mécaniques anciennes, voitures, motos,…. Ouvert à tous !

.

Salle Le Belvédère 165 Route de Platespinas Le Mas-de-Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 25 71 99 mecaniquesancienneshautlignon@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A friendly exhibition for enthusiasts of vintage mechanics, cars, motorcycles, …. Open to all!

L’événement Rassemblement de voitures anciennes Le Mas-de-Tence a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme du Haut-Lignon