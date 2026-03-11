De ferme en ferme Paulhac Tence
De ferme en ferme Paulhac Tence samedi 25 avril 2026.
De ferme en ferme
Paulhac Bergerie de Paulhac Tence Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25
Max vous accueille dans sa bergerie avec ses 300 brebis et agneaux noire du Velay.
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Paulhac Bergerie de Paulhac Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 58 30 02 13 grangeonmax@orange.fr
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English :
Max welcomes you to his sheepfold with its 300 black Velay ewes and lambs.
L’événement De ferme en ferme Tence a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme du Haut-Lignon