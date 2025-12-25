De fil en aiguille : club de tricot, crochet, broderie, Médiathèque Françoise Sagan Paris
De fil en aiguille : club de tricot, crochet, broderie, Médiathèque Françoise Sagan Paris samedi 31 janvier 2026.
Apportez votre ouvrage et nous tricoterons, crochèterons, et broderons en toute convivialité autour d’une boisson chaude !
Il est vivement recommandé d’apporter votre modèle, vos pelotes ou fils et vos aiguilles.
Informations pratiques
Club un samedi par mois de 14h à 16h sur le plateau du quatrième étage de la médiathèque
Entrée libre
Notre club » de fil en aiguille » vous ouvre ses portes une fois par mois !
Le samedi 18 avril 2026
de 14h00 à 16h00
Le samedi 31 janvier 2026
de 14h00 à 16h00
Le samedi 14 février 2026
de 14h00 à 16h00
Le samedi 21 mars 2026
de 14h00 à 16h00
gratuit
Public adultes.
Horaire :
début : 2026-01-31T15:00:00+01:00
fin : 2026-04-18T19:00:00+02:00
Date(s) : 2026-01-31T14:00:00+02:00_2026-01-31T16:00:00+02:00;2026-02-14T14:00:00+02:00_2026-02-14T16:00:00+02:00;2026-03-21T14:00:00+02:00_2026-03-21T16:00:00+02:00;2026-04-18T14:00:00+02:00_2026-04-18T16:00:00+02:00
Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris
+33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan
