De fil en aiguille : club de tricot, crochet, broderie, Médiathèque Françoise Sagan Paris

Apportez votre ouvrage et nous tricoterons, crochèterons, et broderons en toute convivialité autour d’une boisson chaude !

Il est vivement recommandé d’apporter votre modèle, vos pelotes ou fils et vos aiguilles.

Informations pratiques

Club un samedi par mois de 14h à 16h sur le plateau du quatrième étage de la médiathèque

Entrée libre

Notre club » de fil en aiguille » vous ouvre ses portes une fois par mois !

Le samedi 18 avril 2026

de 14h00 à 16h00

Le samedi 31 janvier 2026

de 14h00 à 16h00

Le samedi 14 février 2026

de 14h00 à 16h00

Le samedi 21 mars 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit

Public adultes.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

+33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan



