DE LA CASERNE A L’HÔTEL COMMUNAUTAIRE : LES SECRETS D’UNE TRANSFORMATION, Hôtel Communautaire, Laval

Informations pratiques

DE LA CASERNE A L’HÔTEL COMMUNAUTAIRE : LES SECRETS D’UNE TRANSFORMATION Samedi 19 septembre, 16h00 Hôtel Communautaire Mayenne

Réservation conseillée au 02 43 49 46 46 avant le 18 septembre (jauge limitée à 25 personnes)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Après la guerre de 1870, la caserne Schneider est construite route de Fougères pour accueillir le 101e régiment d’infanterie. L’Armée ayant aujourd’hui quitté les lieux, le site a été réaffecté pour accueillir l’Hôtel communautaire. Une extension contemporaine audacieuse vient marquer les bâtiments où se joue l’avenir de Laval Agglomération.

Hôtel Communautaire PLACE Ferrié 53000 LAVAL Laval 53000 Haute Follis-Saint-Martin Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 49 46 46 »}]

Après la guerre de 1870, la caserne Schneider est construite route de Fougères pour accueillir le 101e régiment d’infanterie. L’Armée ayant aujourd’hui quitté les lieux, le site a été réaffecté pour…

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