De la critique à l’histoire. Quand une revue du Sud produit ses propres archives, Château de Fontainebleau – salon Victoria, Fontainebleau

De la critique à l’histoire. Quand une revue du Sud produit ses propres archives Samedi 6 juin, 10h30 Château de Fontainebleau – salon Victoria Seine-et-Marne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:30:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Fondatrice et directrice de Diptyk, revue née au Maroc en 2009, je propose de partager l’expérience d’un média créé au cœur d’une scène artistique émergente, au moment où ses récits restaient à formuler. Depuis seize ans, Diptyk observe, accompagne et documente la création contemporaine marocaine, africaine et arabe, produisant des textes, des entretiens, des analyses qui, avec le temps, deviennent sources et archives.

Cette intervention interroge la manière dont une revue participe aujourd’hui à la transmission de l’histoire de l’art, mais aussi à la relecture de ses périodes fondatrices, comme celle de l’École de Casablanca, à travers des récits plus endogènes, plus incarnés, élaborés depuis le terrain même où cette histoire s’écrit.

Elle aborde enfin la mise en relation des scènes locales et diasporiques, attentive aux circulations artistiques qui redessinent aujourd’hui les cartographies de l’histoire de l’art.

Château de Fontainebleau – salon Victoria Château de fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France

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