« De la fouille au musée », Musée Sainte-Croix, Poitiers
« De la fouille au musée », Musée Sainte-Croix, Poitiers samedi 13 juin 2026.
« De la fouille au musée » Samedi 13 juin, 16h30 Musée Sainte-Croix Vienne
limitée à 40 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T16:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00
Fin : 2026-06-13T16:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00
« De la fouille au musée » : rencontre dans les collections archéologiques avec Frédéric Gerber, archéologue et ingénieur de recherche à l’Inrap
Musée Sainte-Croix 61 rue Saint-Simplicien, 86000 Poitiers, France Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549410753 https://www.poitiers.fr/c__231_977__Accueil_musee_Sainte_Croix.html [{« type »: « link », « value »: « https://www.musee-saintecroix.fr/ »}]
« De la fouille au musée » : rencontre dans les collections archéologiques avec Frédéric Gerber, archéologue et ingénieur de recherche à l’Inrap
©L. Samson
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