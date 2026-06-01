« De la fouille au musée », Musée Sainte-Croix, Poitiers

« De la fouille au musée » Samedi 13 juin, 16h30 Musée Sainte-Croix Vienne

limitée à 40 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T16:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T16:30:00+02:00 – 2026-06-13T17:30:00+02:00

« De la fouille au musée » : rencontre dans les collections archéologiques avec Frédéric Gerber, archéologue et ingénieur de recherche à l’Inrap

Musée Sainte-Croix 61 rue Saint-Simplicien, 86000 Poitiers, France Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549410753 https://www.poitiers.fr/c__231_977__Accueil_musee_Sainte_Croix.html [{« type »: « link », « value »: « https://www.musee-saintecroix.fr/ »}]

« De la fouille au musée » : rencontre dans les collections archéologiques avec Frédéric Gerber, archéologue et ingénieur de recherche à l’Inrap

©L. Samson