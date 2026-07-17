De la Petite Ceinture à la ligne d’Auteuil, de Saint-Lazare aux Batignolles : 170 ans d’histoire ferroviaire, Station de métro Europe, Paris

Informations pratiques

De la Petite Ceinture à la ligne d’Auteuil, de Saint-Lazare aux Batignolles : 170 ans d’histoire ferroviaire 19 et 20 septembre Station de métro Europe Paris

Réservation obligatoire. Groupes d’une vingtaine de participants environ.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

La Petite Ceinture Rive Droite (Batignolles – La Rapée) et la ligne d’Auteuil ont fêté récemment leur 170e anniversaire. De son côté, la gare Saint-Lazare se rapproche doucement de ses 2 siècles d’existence…

Pour les Jounées européenes du patrimoine, l’Association Sauvegarde Petite Ceinture vous invite à une visite-conférence exceptionnelle autour du réseau de la gare Saint-Lazare. Nous partirons de la place de l’Europe – un point de vue idéal sur la plus ancienne gare de Paris !

En nous dirigeant (en train) vers la gare de Pont-Cardinet, nous explorerons un tronçon la ligne d’Auteuil, première ligne de voyageurs de la capitale, et ses liens étroits avec la Petite Ceinture ferroviaire de Paris.

Après avoir marché le long de la Tranchée Pereire, nous nous nous dirigerons vers le parc Martin Luther-King, où l’histoire de la Petite Ceinture continue de s’écrire au présent.

Station de métro Europe 1 rue de Madrid 75008 Paris Paris 75008 Quartier de l’Europe Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aspcrf.org/jep2026 »}] Métro : Europe (ligne 3), Gare Saint-Lazare (lignes 3, 12, 13 et 14)

Train et RER : Gare Saint-Lazare (lignes E, L, J et grandes lignes)

Circuit-conférence exceptionnelle autour du réseau de la gare Saint-Lazare

© Association Sauvegarde Petite Ceinture