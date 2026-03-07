De l’autre côté Le CENTQUATRE-PARIS (104) Paris

Après deux premiers albums (Nord et Une Fille) et un EP de duos (Des Filles avec Jeanne Added, Emel Mathlouthi, Juliette Armanet, Pi Ja Ma, Mélissa Laveaux et Juneson), Laura Cahen sort un nouvel album, De l’autre côté, co-composé et co-produit avec Josephine Stephenson et Mike Lindsay. Portrait de jeunes femmes dans un monde en feu, c’est l’histoire d’un amour à vivre contre vents et marées déréglées. C’est le désir exaltant au cœur du chaos.

Devenue une artiste incontournable de la scène française, Laura Cahen revient avec un nouvel album, De l’autre côté, frais et brûlant à la fois.

Le mercredi 22 avril 2026

de 20h30 à 22h00

Le mardi 21 avril 2026

de 20h30 à 22h00

payant tarif plein : 25 EUR

tarif -26ans : 10 EUR

tarif réduit : 20 EUR Tout public.

Le CENTQUATRE-PARIS (104) 5 Rue Curial 75019 Situé dans le 19e arrondissement, le CENTQUATRE-PARIS est un espace de résidences, de production et de diffusion pour les publics et artistes du monde entier.

Sa programmation musicale ? Résolument populaire, contemporaine et exigeante, elle puise aussi bien dans la pop rock et l’électro (lors des KLOEB et Nuits 104 notamment) que dans la chanson, la world, la musique classique ou contemporaine, guidée par une soif de découverte jamais étanchée.Paris

