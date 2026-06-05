»De l’eau d’ici à l’eau de là » exposition Sanctuaire Gourdon
»De l’eau d’ici à l’eau de là » exposition Sanctuaire Gourdon samedi 7 novembre 2026.
Gourdon
»De l’eau d’ici à l’eau de là » exposition Sanctuaire
Jardin Bibliothèque Intercommunale Gourdon Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07
fin : 2026-11-26
Date(s) :
2026-11-07
Exposition itinérante, Sanctuaire conçue par Solmiris
Exposition itinérante, Sanctuaire conçue par Solmiris. Elle vous fascinera par son talent de dessinatrice, la finesse de ses traits, la justesse de son expression en noir et blanc…
Elle fera chuchoter, palpiter l’eau au coeur de paysages et magnifiera leur petit peuple vivant …!
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Jardin Bibliothèque Intercommunale Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 30 92 bibliotheque@ccqb.fr
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English :
Traveling exhibition, Sanctuary designed by Solmiris
L’événement »De l’eau d’ici à l’eau de là » exposition Sanctuaire Gourdon a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Gourdon
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