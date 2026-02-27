»De l’eau d’ici à l’eau de là » soirée de clôture

Place Noël Poujade Bibliothèque Intercommunale Gourdon Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 18:30:00

fin : 2026-11-27

Date(s) :

2026-11-27

Concert de clôture surprise .

Concert de clôture surprise .

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Place Noël Poujade Bibliothèque Intercommunale Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 30 92 bibliotheque@ccqb.fr

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English :

Surprise closing concert.

L’événement »De l’eau d’ici à l’eau de là » soirée de clôture Gourdon a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Gourdon