»De l’eau d’ici à l’eau de là » théâtre Jusqu’à la dernière goutte par la Cie Les voix du caméléon

Salle des Pargueminiers Gourdon Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 21:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

La Cie Les voix du caméléon vous proposera une enquête policière Jusqu’à la dernière goutte où il est question de notre bien commun l’eau.

La Cie Les voix du caméléon vous proposera une enquête policière Jusqu’à la dernière goutte où il est question de notre bien commun l’eau.

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Salle des Pargueminiers Gourdon 46300 Lot Occitanie +33 5 65 41 30 92 bibliotheque@ccqb.fr

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English :

The Cie Les voix du caméléon will offer you a detective story Jusqu?à la dernière goutte (Until the last drop) about our common good: water

L’événement »De l’eau d’ici à l’eau de là » théâtre Jusqu’à la dernière goutte par la Cie Les voix du caméléon Gourdon a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Gourdon