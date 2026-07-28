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AGENDA · Montélimar

De l’écrit à l’écran Montélimar

vendredi 18 septembre 2026 · Montélimar

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
jeudi 24 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif

Montélimar

De l’écrit à l’écran

Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 09:00:00
fin : 2026-09-24 18:00:00

Date(s) :
2026-09-18

Le festival De l’écrit à l’écran de Montélimar fête sa 15ème édition anniversaire.
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Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

The De l’Écrit à l’Écran Festival in Montélimar is celebrating its 15th anniversary.

L’événement De l’écrit à l’écran Montélimar a été mis à jour le 2026-07-28 par Montélimar Tourisme Agglomération

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