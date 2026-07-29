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De l’écrit à l’écran Quiz musical sur le thème du cinéma Médiathèque Intercommunale Maurice PIC Montélimar

mercredi 23 septembre 2026 · Médiathèque Intercommunale Maurice PIC · Montélimar

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Médiathèque Intercommunale Maurice PIC
Adresse
16 Avenue du Général de Gaulle
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif

Montélimar

De l’écrit à l’écran Quiz musical sur le thème du cinéma

Médiathèque Intercommunale Maurice PIC 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 11:00:00
fin : 2026-09-23 12:00:00

Date(s) :
2026-09-23

Testez vos connaissances musicales lors d’un blind test spécial cinéma , dans le cadre du festival de l’écrit à l’écran !
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Médiathèque Intercommunale Maurice PIC 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62  mediatheque@montelimar-agglo.fr

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English :

Test your music knowledge in a special movie-themed blind test as part of the From the Page to the Screen festival!

L’événement De l’écrit à l’écran Quiz musical sur le thème du cinéma Montélimar a été mis à jour le 2026-07-29 par Montélimar Tourisme Agglomération

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