De l’écrit à l’écran Quiz musical sur le thème du cinéma Médiathèque Intercommunale Maurice PIC Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

De l’écrit à l’écran Quiz musical sur le thème du cinéma

Médiathèque Intercommunale Maurice PIC 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-23 11:00:00

fin : 2026-09-23 12:00:00

Date(s) :

2026-09-23

Testez vos connaissances musicales lors d’un blind test spécial cinéma , dans le cadre du festival de l’écrit à l’écran !

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Médiathèque Intercommunale Maurice PIC 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr

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English :

Test your music knowledge in a special movie-themed blind test as part of the From the Page to the Screen festival!

L’événement De l’écrit à l’écran Quiz musical sur le thème du cinéma Montélimar a été mis à jour le 2026-07-29 par Montélimar Tourisme Agglomération