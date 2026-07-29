De l’écrit à l’écran Quiz musical sur le thème du cinéma Médiathèque Intercommunale Maurice PIC Montélimar
mercredi 23 septembre 2026 · Médiathèque Intercommunale Maurice PIC · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
De l’écrit à l’écran Quiz musical sur le thème du cinéma
Médiathèque Intercommunale Maurice PIC 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 11:00:00
fin : 2026-09-23 12:00:00
Date(s) :
2026-09-23
Testez vos connaissances musicales lors d’un blind test spécial cinéma , dans le cadre du festival de l’écrit à l’écran !
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Médiathèque Intercommunale Maurice PIC 16 Avenue du Général de Gaulle Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 92 22 62 mediatheque@montelimar-agglo.fr
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English :
Test your music knowledge in a special movie-themed blind test as part of the From the Page to the Screen festival!
L’événement De l’écrit à l’écran Quiz musical sur le thème du cinéma Montélimar a été mis à jour le 2026-07-29 par Montélimar Tourisme Agglomération
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