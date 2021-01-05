De l’émergence du virus à la pandémie, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

De l’émergence du virus à la pandémie Mardi 5 janvier 2021, 19h00 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Gratuit sur réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2021-01-05T19:00:00+01:00 – 2021-01-05T20:15:00+01:00

Fin : 2021-01-05T19:00:00+01:00 – 2021-01-05T20:15:00+01:00

Les atteintes à la biodiversité, l’intensification des déplacements humains et commerciaux, le changement climatique constituent des conditions idéales pour l’apparition de pandémies. Ebola, le Sida, le SRAS, la grippe aviaire et maintenant la Covid-19, toutes ces maladies infectieuses sont d’origine animale. Comment les virus passent-ils d’une espèce à une autre ?

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Comment détecter l’émergence de nouveaux pathogènes le plus tôt possible ? Les humains doivent-ils «renégocier» leurs relations avec les non-humains pour éviter de nouvelles épidémies. Sciences et société Conférences et débats