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De l’histoire des urgences à l’urgence de demain – Découvrez le SAU-SMUR du Centre Hospitalier de l’Agglomération de Nevers, Centre Hospitalier de l’Agglomération de Nevers, Nevers

samedi 19 septembre 2026 · Centre Hospitalier de l'Agglomération de Nevers · Nevers

De l’histoire des urgences à l’urgence de demain – Découvrez le SAU-SMUR du Centre Hospitalier de l’Agglomération de Nevers, Centre Hospitalier de l’Agglomération de Nevers, Nevers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Centre Hospitalier de l'Agglomération de Nevers
Adresse
1 Avenue Patrick Guillot - 58000 NEVERS
Ville
58000 Nevers
Département
Nièvre
Tarif
Limité à 12 personnes par créneau

De l’histoire des urgences à l’urgence de demain – Découvrez le SAU-SMUR du Centre Hospitalier de l’Agglomération de Nevers Samedi 19 septembre, 09h30, 10h30, 11h30, 14h00, 15h00 Centre Hospitalier de l’Agglomération de Nevers Nièvre

Limité à 12 personnes par créneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Le patrimoine hospitalier constitue un patrimoine vivant, rarement ouvert et largement méconnu du public. Le thème européen n’est pas ici un simple habillage : il constitue la structure même du parcours proposé. La visite est organisée en trois temps, correspondant aux trois verbes du thème, qui en fixent à la fois le contenu et l’objectif pédagogique.
– Raviver : Restitution de l’histoire des soins d’urgence en France et au sein de l’établissement ; exposition d’objets et de matériels anciennement utilisés au SAU, issus du patrimoine de l’établissement.
– Résister : Présentation des urgences d’aujourd’hui, de ses moyens (découverte de l’ambulance dédiée et de l’hélicoptère SAU-SMUR), de leurs contraintes et de ses métiers ; sensibilisation du public au bon usage du 15 et aux gestes d’urgence, levier direct de préservation de la ressource d’urgence.
– Présentation du projet de reconstruction du SAU-SMUR : comment un patrimoine hospitalier se transforme pour continuer à remplir sa mission.

Centre Hospitalier de l’Agglomération de Nevers 1 Avenue Patrick Guillot – 58000 NEVERS Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Le patrimoine hospitalier constitue un patrimoine vivant, rarement ouvert et largement méconnu du public. Le thème européen n’est pas ici un simple habillage : il constitue la structure même du La en…

©Centre Hospitalier de l’Agglomération de Nevers

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