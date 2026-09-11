De l’histoire des urgences à l’urgence de demain – Découvrez le SAU-SMUR du Centre Hospitalier de l’Agglomération de Nevers, Centre Hospitalier de l’Agglomération de Nevers, Nevers

Informations pratiques

De l’histoire des urgences à l’urgence de demain – Découvrez le SAU-SMUR du Centre Hospitalier de l’Agglomération de Nevers Samedi 19 septembre, 09h30, 10h30, 11h30, 14h00, 15h00 Centre Hospitalier de l’Agglomération de Nevers Nièvre

Limité à 12 personnes par créneau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Le patrimoine hospitalier constitue un patrimoine vivant, rarement ouvert et largement méconnu du public. Le thème européen n’est pas ici un simple habillage : il constitue la structure même du parcours proposé. La visite est organisée en trois temps, correspondant aux trois verbes du thème, qui en fixent à la fois le contenu et l’objectif pédagogique.

– Raviver : Restitution de l’histoire des soins d’urgence en France et au sein de l’établissement ; exposition d’objets et de matériels anciennement utilisés au SAU, issus du patrimoine de l’établissement.

– Résister : Présentation des urgences d’aujourd’hui, de ses moyens (découverte de l’ambulance dédiée et de l’hélicoptère SAU-SMUR), de leurs contraintes et de ses métiers ; sensibilisation du public au bon usage du 15 et aux gestes d’urgence, levier direct de préservation de la ressource d’urgence.

– Présentation du projet de reconstruction du SAU-SMUR : comment un patrimoine hospitalier se transforme pour continuer à remplir sa mission.

Centre Hospitalier de l’Agglomération de Nevers 1 Avenue Patrick Guillot – 58000 NEVERS Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Le patrimoine hospitalier constitue un patrimoine vivant, rarement ouvert et largement méconnu du public. Le thème européen n’est pas ici un simple habillage : il constitue la structure même du La en…

©Centre Hospitalier de l’Agglomération de Nevers