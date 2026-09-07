De l’Hôtel Gabriel à la piscine Tournesol, visite à vélo, Piscine Tournesol de Bois-du-Château, Lorient

Informations pratiques

De l’Hôtel Gabriel à la piscine Tournesol, visite à vélo 19 et 20 septembre Piscine Tournesol de Bois-du-Château Morbihan

Dans la limite des places disponibles. Les vélos ne sont pas fournis, le déplacement se fera par vos propres moyens. / Rendez-vous pour le départ à vélo : place d’Armes, Enclos du Port.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

À vélo pour une visite pas comme les autres !

Direction la piscine Tournesol du Bois-du-Château pour plonger dans l’histoire de cet équipement emblématique à l’architecture futuriste des années 1970.

Piscine Tournesol de Bois-du-Château Le Bois-du-Château 56100 Lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne https://patrimoine.bretagne.bzh/decouvrir/bernard-schoeller-et-les-piscines-tournesol/

Visite à vélo entre l’Hôtel Gabriel et la piscine Tournesol

©Ville de Lorient