De l’Hôtel Gabriel à la piscine Tournesol, visite à vélo, Piscine Tournesol de Bois-du-Château, Lorient
samedi 19 septembre 2026 · Piscine Tournesol de Bois-du-Château · Lorient
Informations pratiques
De l’Hôtel Gabriel à la piscine Tournesol, visite à vélo 19 et 20 septembre Piscine Tournesol de Bois-du-Château Morbihan
Dans la limite des places disponibles. Les vélos ne sont pas fournis, le déplacement se fera par vos propres moyens. / Rendez-vous pour le départ à vélo : place d’Armes, Enclos du Port.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00
À vélo pour une visite pas comme les autres !
Direction la piscine Tournesol du Bois-du-Château pour plonger dans l’histoire de cet équipement emblématique à l’architecture futuriste des années 1970.
Piscine Tournesol de Bois-du-Château Le Bois-du-Château 56100 Lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne https://patrimoine.bretagne.bzh/decouvrir/bernard-schoeller-et-les-piscines-tournesol/
Visite à vélo entre l’Hôtel Gabriel et la piscine Tournesol
©Ville de Lorient
À voir aussi à Lorient (Morbihan)
- Le Défi Azimut Lorient 15 septembre 2026
- Les Archives historiques de la Défense, Service Historique de la Défense, Lorient 18 septembre 2026
- Cap vers le monde, trajectoires lorientaises par-delà les mers, Hôtel Gabriel, Lorient 18 septembre 2026
- Villa La Frégate, Villa La Frégate, Lorient 18 septembre 2026
- Spectacle « D’Arbre en Arbre » par la Compagnie Carabosse, Hôtel Gabriel, Lorient 18 septembre 2026