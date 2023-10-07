De l’œil à l’image, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

De l’œil à l’image 7 octobre 2023 – 15 décembre 2024 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Groupes information et réservation : 01 40 05 12 12 de 9h30 à 17h30, du lundi au vendredi ou resagroupescite@universcience.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-10-07T12:00:00+02:00 – 2023-10-07T13:00:00+02:00

Fin : 2024-12-15T14:00:00+01:00 – 2024-12-15T14:45:00+01:00

Venez trouver toutes les réponses à ces questions dans notre atelier sur le cerveau et la vision !

Proposé les médiateurs scientifiques

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Comment une image se forme-t-elle dans notre cerveau ? La vision humaine est-elle la même que celle d’une vache ou d’un renne ? Comment fonctionnent les illusions d’optique ? vision optique