Bourges

De Londres à Edimbourg

15 Rue Edouard Branly Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 20:00:00

fin : 2026-06-16 21:00:00

Date(s) :

2026-06-16

Le duo La Rêveuse revisite l’histoire méconnue de la musique celtique des XVIIe et XVIIIe siècles. Il nous entraîne des tavernes écossaises aux salons londoniens, où de singuliers instruments brouillent la frontière entre le savant et le populaire.

Pour la deuxième année de son compagnonnage avec Noirlac, l’ensemble La Rêveuse s’en va en tournée, en amont des Nouvelles Traversées, dans les communes avoisinantes. En duo, Florence Bolton et Benjamin Perrot nous régaleront d’un répertoire qu’ils maîtrisent à la perfection, eux qui ont consacré pas moins de quatre CD chez Harmonia Mundi à la musique anglaise des XVIIe et XVIIIe siècles ; un répertoire qui fait la part belle à ces croisements entre musiques traditionnelle et savante qui sont au cœur du festival. .

15 Rue Edouard Branly Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 17 16 resa@noirlac.fr

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English :

The duo La Rêveuse revisits the little-known history of Celtic music from the 17th and 18th centuries. It takes us from Scottish taverns to London salons, where singular instruments blur the boundary between the learned and the popular.

L’événement De Londres à Edimbourg Bourges a été mis à jour le 2026-05-08 par OT BOURGES